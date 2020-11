Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 28/11/2020 10:00

le PS5 c’est l’une des consoles les plus convoitées pour la fin de cette année. Cependant, en raison des problèmes causés par le COVID-19, il n’y a pas beaucoup d’unités disponibles pour le moment. De cette façon, certaines personnes ont tenté de voler des acheteurs. Cependant, Il y a deux cas spécifiques où les choses n’étaient pas favorables aux criminels.

Le premier de ces cas s’est produit à Burnaby, au Canada, où un groupe de sujets a tenté d’agresser une personne qui tentait de leur vendre une PS5. Au moment du début de la transaction, le vendeur a été attaqué avec un spray destiné à effrayer les ours. Heureusement, cela n’a pas fonctionné et les assaillants ont reçu leur punition.

La vidéo suivante a été capturée avec l’Angleterre, où un employé d’Amazon a été enregistré alors qu’il volait une PS5 à une famille. Au moment du téléchargement de certains colis, le livreur s’est rendu compte de ce qu’il allait livrer, et à ce moment il a décidé de garder la précieuse console. Cependant, leur acte a été enregistré et Jenni Walker, qui a ordonné le matériel à donner à son fils, a réussi à signaler le vol. Bien que la personne responsable ait été licenciée, la console n’a pas été récupérée et Jenni n’a reçu que son argent et une carte-cadeau.

Pilote Amazon «livrant» (c’est-à-dire numérisant puis remettant dans la camionnette) la PS5 de mon fils le jour du lancement, qui était aussi son 16e anniversaire. @bexlectric @SonyUK @AmazonUK @JeffBezos @PlayStationUK # PS5Launch # ps5 # ps5amazon # PlayStation5 #Amazon pic.twitter.com/B4NMOuldey – Richard Walker Photo (@dickidub) 20 novembre 2020

Il s’agit sans aucun doute d’actes regrettables qui affectent les acheteurs et mettent la vie des gens en danger. Espérons que ce sont les derniers cas de ce type. Dans des sujets connexes, la PS5 enregistre votre voix chaque fois que vous déverrouillez un trophée. De même, c’est ce qui se passe lorsque vous insérez un disque PS5 dans une PS4.

