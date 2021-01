Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Cyberpunk 2077 promettait un grand monde futuriste et dystopique dans lequel le joueur aurait une immense liberté et des options de personnalisation. Cependant, le lancement n’a pas été très bon, car le produit a souffert de nombreux bugs ou erreurs, mis à part des déficiences de performances. La bonne nouvelle est que le développeur travaille constamment à l’amélioration de Cyberpunk 2077 et a récemment publié un nouveau correctif qui a résolu une tonne de problèmes. L’inconvénient est que les utilisateurs viennent de rencontrer un bug qui peut entraver la progression du jeu.

Sans entrer dans les détails de l’histoire, nous vous informons qu’avant le patch, il y avait un bug qui, bien que peu courant, empêchait Takemura de parler au protagoniste de la mission Down on the Street. Pour cette raison, les joueurs n’ont pas pu progresser dans l’aventure.

Eh bien, avec le nouveau patch, cela a été supprimé, mais cela a déclenché un nouveau bogue, car le joueur reçoit maintenant l’appel, mais Takemura ne dit pas un mot, selon les rapports des joueurs sur des sites comme reddit, ce qui signifie que ni peut progresser dans l’histoire principale.

Trouver: Les 5 meilleurs jeux que vous pouvez obtenir dans l’AppGallery de Huawei.

Comment éviter l’apparition de cette erreur dans Cyberpunk 2077?

Malheureusement, ce bug affecte beaucoup de joueurs et il semble au moins possible qu’il soit présent sur les consoles. Jusqu’à présent, il n’y a pas de moyen clair de corriger cette erreur, mais les utilisateurs ont trouvé un moyen de l’éviter. Cette solution possible consiste à appeler Judy avant que Takamura n’appelle le protagoniste et, après avoir reçu son appel, effectue une mission secondaire. Après cela, le joueur doit attendre 24 heures dans le jeu pour que Takamura appelle le protagoniste sans aucun problème.

La mauvaise nouvelle est que même si certains joueurs ont trouvé que cette solution de contournement fonctionnait, il y en a d’autres qui disent que ce n’est pas le cas. Il est important de mentionner que cette solution fonctionne avant que le problème lui-même ne se produise, donc si vous avez déjà été affecté par le bogue, cela ne sera pas utile.

Dans le cas où vous l’avez manqué: Cyberpunk 2077 a eu la meilleure première numérique malgré la controverse et les remboursements.

D’autre part, l’utilisateur de reddit therealkehaz (joueur Xbox One X) a partagé une solution qui a fonctionné pour lui et pour de nombreux utilisateurs, donc cela pourrait fonctionner pour vous. Ce que ce joueur a fait, c’est, juste après avoir reçu l’appel de Takemura, de se rendre à un endroit inconnu sur la carte, à proximité d’une quête secondaire avec laquelle il n’avait pas interagi.

Ainsi, l’appel de Takemura a été mis en attente, car le joueur a reçu l’appel de Regina Jones, qui lui a parlé de la région nouvellement découverte, puis a reçu l’appel de Dakota Jones, qui lui a parlé de la mission secondaire. Le joueur n’a pas reçu l’appel de Takemura après les appels d’Egine et de Dakota et après son retour à la mission principale.

Cependant, le joueur a fait quelques explorations, fait quelques tours et une mission parallèle et l’important est qu’il a créé un nouveau fichier de sauvegarde, l’a chargé et heureusement dès qu’il a chargé le fichier, il a reçu l’appel de Takemura.

La bonne nouvelle est que ce bogue ne corrompe pas les fichiers de sauvegarde, comme le précédent qui a été corrigé, donc les joueurs n’auraient pas à s’inquiéter de perdre toute leur progression, mais devraient attendre que CD Projekt RED partage un nouveau patch. pour résoudre officiellement ce problème. Si vous êtes un joueur sur PC, vous pouvez même revenir à la version précédente du jeu si vous décidez de le faire.

Que pensez-vous de ce nouveau bug dans Cyberpunk 2077? Ce problème a-t-il affecté votre aventure? Avez-vous essayé de le résoudre? Dites le nous dans les commentaires.

Quelque chose qui peut se démarquer à propos de Cyberpunk 2077 est son design futuriste et le monde que CD Projekt RED envisageait pour le jeu. Johnny Silverhand est l’un des personnages les plus marquants, mis en scène par l’acteur Keanu Reeves. Ce personnage était destiné à être joué par l’acteur, mais il est possible de voir sa conception conceptuelle grâce à ces illustrations officielles.

Cyberpunk 2077 est disponible sur PlayStation 4, Xbox One, PC et Google STADIA. Bien que le titre soit désormais jouable sur PlayStation 5 et Xbox Series X | S via la rétrocompatibilité, des versions mises à niveau pour ces systèmes arriveront plus tard cette année. Vous pouvez trouver plus d’actualités le concernant si vous visitez son dossier.

Restez informé avec nous à LEVEL UP.

La source