Comme d’habitude avec le lancement de jeux de haut niveau, tels que Cyberpunk 2077, plusieurs développeurs décident de tromper les ignorants avec des “versions mobiles” de ces titres. Bien que la plupart de ces expériences que vous pouvez trouver sur le Google Play Store et l’App Store soient inoffensives, elles ont récemment été découvertes une «version mobile de Cyberpunk 2077» est en fait un virus qui détourne les données de votre téléphone portable.

Comme le rapporte le blog Kaspersky, «une version gratuite de Cyberpunk 2077» a été trouvée sur des sites Internet illégitimes, qui sont en fait des ransomwares qui bloquent les données des appareils mobiles de tous ceux qui téléchargent la version bêta du titre. De cette façon, les responsables demandent une rançon de 500 $ en bitcoin. Les criminels derrière ce problème sont connus sous le nom de CoderWare, et ils menacent de supprimer les fichiers en cas de non-respect des exigences.

Selon Kaspersky, le site de téléchargement a un design qui ressemble au Google Play Store. Lors du téléchargement du fichier, l’autorisation d’accès de l’utilisateur aux fichiers est demandée. De cette façon, le message suivant apparaît: “vos fichiers ont été chiffrés et vous ne recevrez la clé pour les déverrouiller qu’après avoir transféré 500 $ US en bitcoins en 10 heures”. Jusqu’à présent, les responsables ont réussi à collecter environ 8 342,50 dollars.

Heureusement, les escrocs ont laissé la clé de décryptage intégrée dans le corps du cheval de Troie, ce qui a permis de récupérer les fichiers sans avoir à payer la rançon. Ce n’est pas la première fois que cela se produit et ce ne sera probablement pas la dernière. Il est important de mentionner que Cyberpunk 2077 n’est PAS disponible sur les appareils mobiles, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X | S et PC uniquement.

Nous vous recommandons télécharger uniquement des applications sur votre téléphone portable qui se trouvent dans le Google Play Store et l’App Store pour éviter ce type de problème. Sur des sujets connexes, il est déjà possible de créer vos propres excuses de style CD Projekt Red avec un site. De même, Cyberpunk 2077 s’est vendu à plus de 13 millions d’unités.

