Cette année touche à sa fin et malgré toutes les adversités liées à la crise sanitaire, l’industrie du jeu vidéo est redevenue une référence dans le secteur du divertissement, laissant une nouvelle page de l’histoire qui comprend divers événements représentatifs qui seront abordé dans les lignes suivantes.

Synergies pour booster le e-Sports: Activision a signé un accord de collaboration avec Google afin que Youtube, les tournois officiels de la ligue Call of Duty sont diffusés. Pour sa part, Microsoft a annoncé la fermeture de Mixer et conclu un accord avec Jeux sur Facebook pour essayer de rivaliser avec Twitch.

La signature stellaire pour Diablo IV: Rod Fergusson, responsable de The Coalition, le studio en charge de la franchise Gears of War, a décidé de changer de décor pour rejoindre l’équipe de Tempête De Neige et devenez le superviseur du très attendu Diablo IV.

Vive le légendaire code Konami: Plusieurs générations ont été témoins de la magie du célèbre code présent dans une large gamme de titres. À 61 ans, il est décédé Kazuhisa Hashimoto, créateur de la séquence énigmatique.

40e anniversaire de Pac-Man: Le 22 mai 1980, le monde a assisté à l’apparition de l’un des jeux les plus emblématiques de l’histoire. Bandai Namco a rendu un hommage avec un logo commémoratif.

Jeux épiques et cupidité: Fortnite est devenu un succès à la fois en termes d’heures jouées et de revenus, mais ses créateurs ont décidé de le commercialiser indépendamment des politiques du magasin numérique de Manzana, générant un conflit juridique.

L’annonce PS5 tant attendue: C’était jusqu’en septembre lorsque Sony a présenté au monde sa console de nouvelle génération, ainsi qu’une grande variété de jeux vidéo. À la surprise de beaucoup, la firme japonaise a publié Playstation 5 au Mexique, le même jour qu’aux États-Unis.

Xbox et sa stratégie virale: La présentation désastreuse de Halo Infini et la filtration de Xbox Series S, ont été utilisés par le géant de la technologie Redmond pour mettre en œuvre une stratégie marketing basée sur les mèmes et la satire, lui permettant d’augmenter son classement.

Acquisitions millionnaires: Soudainement Microsoft acheté à Bethesda pour 7,5 milliards de dollars, tandis que Arts électroniques fait la même chose avec Codemasters pour une somme de 1,2 milliard de dollars pour devenir le premier développeur de productions de course.

35e anniversaire de Mario Bros.: La pandémie n’a pas empêché Nintendo célébrer l’anniversaire du plombier emblématique avec style et mettre en vente divers produits tels quels Super Mario 3D All-Stars et une Jeu et regarder thématique.

Consoles nouvelle génération: Xbox Series X / S et Playstation 5 Ils n’ont pas manqué le rendez-vous et ont fait leurs débuts à la fin de l’année. Malgré la rareté, divers joueurs du monde entier les apprécient déjà.

Cyberpunk 2077 et controverse: L’un des jeux les plus attendus, il a atteint le marché en proie à des erreurs dans ses versions pour PlayStation 4 et Xbox One, provoquant des critiques et de graves pertes pour CD Projekt Red. Malgré la tourmente, ses ventes ont dépassé les 13 millions d’exemplaires.

*** A toutes les personnes qui prennent le temps de lire cette chronique sur Atomix, je vous souhaite une bonne année 2021, pleine de santé, de prospérité et bien sûr, chargée de beaucoup de jeux ***