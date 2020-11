Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Naturellement, la popularité de Fall Guys a diminué des mois après sa sortie; Cependant, cela ne signifie pas qu’il n’a pas une large base d’utilisateurs, qu’il reste très joué et qu’il invite plus de personnes à le rejoindre. À son apogée, il a atteint un grand nombre de téléchargements et quelques mois après sa sortie, il a déjà dépassé un nombre incroyable de téléchargements.

Unity, la société en charge du moteur dans lequel tournent de nombreux jeux, dont Fall Guys, dans son dernier rapport financier indiquait que Fall Guys avait réussi à vendre plus de 10 millions d’exemplaires uniquement via Steam sur PC. La société a partagé le rapport le 12 novembre, mais inclut des informations jusqu’au 30 septembre, de sorte que le titre a sûrement eu plus de téléchargements ces dernières semaines.

Pour mettre les choses en contexte, nous vous informons que lors de sa semaine de lancement, Fall Guys s’était vendu à 2 millions d’exemplaires et à la fin de son mois de sortie le titre avait déjà atteint 7 millions de téléchargements sur PC, selon les informations de son distributeur, Devolver Digital, ce qui signifie que 3 millions d’exemplaires supplémentaires ont été vendus en septembre.

Dans le cas où vous l’avez manqué: Fall Guys est le jeu le mieux sorti de Devolver Digital.

Fall Guys continuera de recevoir du nouveau contenu

Ils sont définitivement nombreux étant donné que c’est un titre qui n’est pas free-to-play et qu’il a été développé avec le budget d’un projet indépendant.

Grâce à la bonne réponse des fans, Mediatonic continuera à apporter du contenu au jeu au fil des saisons, en plus d’annoncer occasionnellement des collaborations avec des franchises, grâce auxquelles il porte des costumes à thème. Le plus récent est celui inspiré de l’oie du jeu indépendant Untitled Goose Game et celui de Godzilla arrivé il y a quelques jours.

Que pensez-vous des excellents résultats de Fall Guys? Avez-vous déjà essayé le titre? Le jouez-vous toujours? Dites le nous dans les commentaires.

Nous vous rappelons que la saison 2 est en cours dans Fall Guys et l’une des collaborations les plus importantes qui ont eu lieu à cette période était celle de Sonic. Si vous êtes un fan du jeu, alors vous devez vérifier sa boutique officielle avec de nombreux produits des personnages.

Fall Guys est disponible sur PlayStation 4 et PC (via Steam). Vous pouvez trouver plus d’actualités le concernant si vous visitez son dossier.

