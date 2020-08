27 août 2020 – 09h21

Le succès Fall Guys de Mediatonic s’est vendu à plus de sept millions d’exemplaires sur Steam.

C’est selon le développeur, qui a révélé le jalon sur Twitter (ci-dessous), en plus du fait qu’il s’agit du jeu PlayStation Plus le plus téléchargé à ce jour. Le titre a été offert gratuitement sur la plateforme de Sony Interactive Entertainment pour le mois d’août.

C’est probablement aussi le titre le plus vendu de l’éditeur Devolver Digital à ce jour. Fall Guys ne coûte que 15,99 $, mais a probablement gagné plus d’argent au cours de ses trois premières semaines que ses autres grands succès à ce jour. En 2017, le jeu de combat Absolver est devenu le plus gros lancement du label à ce jour, se vendant à 250000 exemplaires dans ses premières semaines dans la nature. Le titre de survie Scum a remporté ce titre en 2018, en vendant 250000 exemplaires dans ses premières 24 heures et en déplaçant 700000 unités au cours de sa première semaine.

Fall Guys est le jeu le plus vendu sur Steam depuis trois semaines. Cela fait suite à la version bêta du titre, le jeu le plus populaire sur la plate-forme de streaming Twitch en juillet.

Éditeur collaborateur de PCGamesInsider

Alex Calvin est un journaliste indépendant qui écrit sur le commerce des jeux. Il a débuté au UK Trade Paper MCV en 2013 et a quitté le poste de rédacteur adjoint plus de trois ans plus tard. En juin 2017, il rejoint Steel Media en tant qu’éditeur du nouveau site PCGamesInsider.biz. En octobre 2019, il a quitté ce poste à plein temps dans l’entreprise mais contribue toujours au site au quotidien. Il a également écrit pour GamesIndustry.biz, VGC, Games London, The Observer / Guardian et Esquire UK.











