Les données ne précisent pas ses ventes sur PS4, où il était gratuit avec PS Plus en août dernier.

Fall Guys est l’un des jeux les plus influents et médiatiques de l’année. Il n’y a aucun doute à ce sujet et c’est à côté de Impact Genshin Oui Parmi nous ce dont on a le plus parlé ces derniers mois. Grâce à cela, nous savons maintenant que le jeu développé par Mediatonic a dépassé les 10 millions d’exemplaires vendus uniquement sur Steam.

Fall Guys est devenu l’un des phénomènes de l’année dans le secteurNous avons connu les données grâce à un rapport financier préparé par Unity, qui mentionne le succès Fête royale comme l’un des meilleurs succès de l’année, construit en partie sur son moteur graphique. Ils indiquent que leurs chiffres se situent à ceux cités 10 millions uniquement sur la plate-forme de distribution numérique de Valve. De plus, il a été le Le jeu PS Plus le plus téléchargé de l’histoire. Ainsi, les gummies Fall Guys ont fait leur chemin dans nos vies.

Le dernier rapport sur les ventes de Fall Guys estimait ce chiffre à environ 7 millions de jeux vendus à la fin du mois d’août dernier, un chiffre qui n’a cessé de croître au fil des mois. La signature SuperData indique qu’il a été le lancement le plus réussi sur PC depuis Overwatch en 2016; Et les données le supportent seules.

Bien que de nombreux utilisateurs insistent sur le fait que le “ boom ” des Fall Guys est déjà passé, leurs chiffres sont très présents et le jeu ne cesse de se renouveler avec de nouvelles options. Par exemple, cette semaine, la mi-saison est arrivée à l’aventure avec une nouvelle carte et un skin basé sur Untitled Goose Game.

