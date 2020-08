Mediatonic et Devolver Digital ont trouvé de l’or sous la forme d’un jeu appelé Les gars de l’automne. Au cours du mois dernier, la bataille royale la plus chaotique du monde s’est positionnée comme l’une des expériences multijoueurs les plus amusantes sur PS4 et PC. Avec une deuxième saison à l’horizon, beaucoup se demandent si nous verrons ces botargas sur d’autres plateformes. La réponse courte est oui, mais vous devrez peut-être quitter le pays pour profiter de Fall Guys sur plus d’appareils.

Au cours de la semaine, il a été annoncé que Fall Guys: Ultimate Knockout arrive sur mobile, mais uniquement en ChineC’est grâce au fait que la société Bilibili a obtenu les droits de publication du jeu dans le pays asiatique. Cependant, pour le moment, il n’y a pas de date de sortie, ni de confirmation sur une version pour l’Ouest.

La société chinoise de jeux et de divertissement Bilibili a obtenu les droits de publication d’une version mobile de Fall Guys: Ultimate Knockout en Chine. Le jeu est sorti sur PC et PS4 le 4 août 2020 et est devenu un succès viral. # FallGuys https://t.co/BjElzemUGr pic.twitter.com/EBgYq3pck5 – Daniel Ahmad (@ZhugeEX) 22 août 2020

Bien que ni Mediatonic ni Devolver Digital n’aient parlé ouvertement d’une version de Fall Guys pour mobile, Switch, Xbox One ou la prochaine génération, a considéré que le jeu est déjà le titre PS + le plus téléchargé de l’histoire et fait assez sensation, les chances de regarder la bataille royale sur d’autres plateformes sont assez élevées. De même, voici le premier aperçu de la deuxième saison de Fall Guys.

Via: Daniel Ahmad