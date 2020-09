Fall Guys: Ultimate Knockout de Devolver Digital et Mediatonic est à nouveau le titre le plus vendu sur Steam. C’est la cinquième semaine consécutive depuis son lancement que le jeu occupe la première place.

Fall Guys a été téléchargé plus de sept millions de fois sur Steam depuis sa sortie début août. Le développeur Mediatonic a réussi à collecter 1 million de dollars avec le jeu pour la charité de l’industrie Special Effect.

En deuxième, troisième, septième et dixième places se trouve le tout nouveau Crusader Kings III de Paradox. La deuxième place revient à la version régulière du jeu de stratégie, juste avant son édition spéciale royale. Le n ° 7 va aux éditions pré-commandées de Royal Edition, tandis que la dixième place va aux précommandes pour la version régulière du jeu. Le titre a été lancé la semaine dernière et a été acclamé par la critique.

La quatrième place revient à Among Us d’Innersloth, une augmentation d’une position semaine après semaine, tandis que les cinquième et sixième places ont été remportées par le jeu Avengers de Square Enix. Le n ° 5 a été pris par l’édition de luxe du titre d’action, tandis que le sixième a été remis à la version régulière. Cela fait suite à la version bêta du jeu jouée par plus de six millions de personnes à la fin du mois d’août.

Craftopia, titre de survie multijoueur, fait ses débuts à la 8e place, tandis que l’édition ultime de 505 Games ‘Control a atteint la neuvième place, une bonne baisse par rapport à la deuxième place de la semaine dernière.

Voici le Top Ten Steam pour la semaine se terminant le 5 septembre:

1. Fall Guys: Ultimate Knockout, Devolver

2. Crusader Kings III, Paradox

3. Crusader Kings III Royal Edition, Paradox

4. Parmi nous, Innersloth

5. Édition Deluxe de Marvel’s Avengers, Square Enix

6. Marvel’s Avengers, Square Enix

7. Préachat de Crusader Kings III Royal Edition, Paradox

8. Craftopia, paire de poche

9. Control Ultimate Edition, 505 jeux

10. Préachat de Crusader Kings III, Paradox

