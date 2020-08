En moins d’un mois, le jeu a déjà dépassé le million de followers sur le réseau social.

Il ne fait aucun doute que le Phénomène social de jeux vidéo au cours du mois d’août a été Les gars de l’automne, le jeu de Médiatonique et Retour numérique qui a conquis les masses avec son proposition de bataille royale et ses personnages colorés, il n’est donc pas surprenant que le jeu domine les conversations sur les réseaux sociaux comme Twitter.

Depuis le réseau social, il est annoncé que le compte officiel Fall Guys a dépassé le million de followers et que le jeu s’est rapidement mis en bonne position dans le top 10 des plus commentés de jeux vidéo à travers le monde avec plus de 3,5 millions de tweets Sur le thème. Tellement de Espagne Comment Mexique et Argentine ont fortement contribué à cette conversation, restant ainsi le top des pays qui ont le plus parlé de Fall Guys sur Twitter.

Japon

États Unis

Royaume-Uni

Brésil

Espagne

Canada

Mexique

France

Argentine

Allemagne

Il y a quelques semaines, nous avons vu que plusieurs marques étaient très actives sur Twitter pour proposer à quoi ressembleraient les personnages du jeu avec leurs skins personnalisés et porter leurs couleurs, peu de temps après que Mediatonic ait transformé cette euphorie en une vente aux enchères caritative pour voir quelle marque introduirait son image dans le jeu lorsque Faites le don le plus élevé à un organisme de bienfaisance.

Pour en savoir plus sur Fall Guys, vous pouvez consulter l’analyse dans 3DJuegos, nous vous rappelons que cette semaine à la Gamescom vous donnera des détails sur la deuxième saison du jeu.

En savoir plus: Fall Guys.











