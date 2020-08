Juste au moment où Fortnite, Call of Duty: Warzone et Animal Crossing: New Horizons semblaient sans égal pendant la pandémie, un jeu inattendu est apparu qui a réussi à captiver des millions de personnes dans le monde. Son nom est Les gars de l’automne, et depuis son lancement le 4 août est l’un des titres les plus populaires aujourd’hui. Son succès est d’autant plus surprenant qu’il n’est disponible que sur PlayStation 4 sur PC.

En fait, PlayStation a révélé que Fall Guys est devenu le jeu le plus téléchargé de l’histoire de PS Plus. Rappelons que la proposition Mediatonic et Devolver Digital est disponible gratuitement dans l’abonnement Sony. Les nouvelles, bien sûr, ne sont pas un problème mineur. A Fall Guys cela n’a pris que 3 semaines atteindre le sommet d’une plate-forme de 15 ans. La réalisation est incroyable.

À ce jour, Fall Guys est le jeu PS Plus le plus téléchargé de tous les temps au niveau mondial. Félicitations à @Mediatonic! pic.twitter.com/eYwtYMr3Nw – PlayStation (@PlayStation) 26 août 2020

Cela montre, une fois de plus, que PS Plus est un service idéal pour les jeux indépendants Qui prétend devenir célèbre Fall Guys n’est pas le seul à avoir réussi à devenir populaire dans le monde entier grâce au service susmentionné. La Rocket League de Psyonix s’est également appuyée sur PS Plus pour devenir un phénomène. En fait, ils ont récemment annoncé qu’ils suivraient la voie des jeux vidéo gratuits en tant que service. Autrement dit, ce sera un jeu gratuit qui lancera de nouveaux contenus au fil des saisons.

Fall Guys adoptera également ce modèle d’entreprise; Il ne fait aucun doute que les jeux gratuits sont là pour durer très, très longtemps. Le plan de Mediatonic est de révéler le actualité de sa saison 2 lors de la soirée d’ouverture en direct de la Gamescom 2020. Le salon du jeu vidéo le plus important d’Europe a été transformé en un événement entièrement numérique et sa cérémonie d’ouverture sera animée par Geoff Keighley sur Jeudi 27 août à 20h00 en Espagne et 13h00 au Mexique.

Verrons-nous Fall Guys sur d’autres plateformes? Tôt ou tard, il débarquera sur Nintendo Switch et Xbox One, nous n’avons aucun doute. Cependant, ses responsables ont précisé qu’ils se concentrent actuellement sur l’amélioration des versions PlayStation 4 et PC. Bien sûr, il a été confirmé que Bilibili, une société de divertissement chinoise, sera en charge de développer une version de Fall Guys pour les appareils mobiles. Son lancement initial sera exclusif à la Chine, mais il ne faudra sûrement pas longtemps pour s’étendre à d’autres régions.

Fall Guys Saison 2 Reveal !!! Je suis tellement excité que vous voyiez sur quoi l’équipe travaille, vous allez l’adorer https://t.co/nRLMHw5FgU – Les gars de l’automne (@FallGuysGame) 22 août 2020

L’article Fall Guys devient le jeu le plus téléchargé de l’histoire de PS Plus a été publié dans Hypertext.