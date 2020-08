L’exploit a une échelle mondiale, selon PlayStation.

Au cours du mois dernier, 2 jeux ont dominé les conversations sur les jeux vidéo: Microsoft Flight Simulator et Fall Guys, une bataille royale colorée avec des mécanismes simples et beaucoup de plaisir. Tel a été le succès de ce titre Mediatonic, que PlayStation a rapporté aujourd’hui que Fall Guys est déjà devenu la récompense de l’abonnement PlayStation Plus le plus téléchargé de l’histoire de l’émission.

Ce qui précède a du sens quand on se souvient que Fall Guys a concentré 1,5 million de joueurs dans ses premières 24 heures, mais cela ne cesse de surprendre lorsqu’on considère des blockbusters tels que Shadow of the Colossus, Metal Gears Solid 5: The Phantom Pain, Bloodborne et BioShock: The Collection ils ont également été des bonus d’abonnement à un moment donné.

On pourrait attribuer le succès de Fall Guys précisément au fait qu’il s’agissait d’un téléchargement gratuit pour PlayStation Plus, cependant, le jeu était également un phénomène sur Steam, où il s’était vendu à 2 millions d’unités jusqu’à il y a 15 jours, devenant rapidement le jeu le plus réussi de l’histoire de l’éditeur Devolver Digital.

Bien sûr, Mediatonic ne veut pas rater le bon moment et annoncera la saison 2 du contenu pour Fall Guys dans le cadre de l’ouverture de la Gamescom demain, un événement qui aura la présence de près de 40 titres.

