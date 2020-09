Fall Guys, le succès de Mediatonic, était à nouveau le jeu le plus vendu sur Steam la semaine dernière.

C’est la sixième fois depuis sa sortie début août que le titre chaotique et coloré occupe la première place sur PC. Le jeu a été téléchargé plus de sept millions de fois sur Steam uniquement au cours de son premier mois de vente.

La deuxième place revient à Among Us de Innersloth, un titre lancé il y a plus de deux ans mais qui a connu un regain de popularité au cours des cinq dernières semaines.

Crusader Kings a pris la troisième place cette semaine, tandis que la Royal Edition spéciale se classait au 7e rang. C’est la suite tant attendue de la série de stratégies de Paradox. Pendant ce temps, Craftopia de Pocket Pair a grimpé de quatre places dans les charts Steam cette semaine, se classant n ° 4. Le casque Valve Index VR était le cinquième article le plus vendu de la semaine, devant Marvel’s Avengers de Square Enix, qui est arrivé au n ° 6. Ce titre a fait ses débuts à la cinquième place la semaine dernière.

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning – un remaster du titre bien-aimé – est arrivé à la huitième place après son lancement le 8 septembre, tandis que l’édition définitive de son collègue RPG Divinity: Original Sin 2 a atteint la 9e place cette semaine.

La dernière entrée de la série NBA 2K de titres de basket-ball vient compléter le bas des classements Steam.

Voici le Top Ten de Steam pour la semaine se terminant le 12 septembre:

1. Fall Guys: Ultimate Knockout, Devolver

2. Parmi nous, Innersloth

3. Crusader Kings III, Paradoxe

4. Craftopia, Pocket Pair

5. Kit d’index de valve VR, valve

6. Marvel’s Avengers, Square Enix

7. Crusader Kings III Royal Edition, Paradox

8. Royaumes d’Amalur: Reckoning, THQ Nordic

9. Divinity: Original Sin 2 – Édition définitive, Larian Studios

10. NBA 2K21, Jeux 2K

