La fête royale Mediatonic a été l’une des grandes surprises de la génération. En fait, depuis sa création, c’est un avant et un après pour tous les joueurs. Par conséquent, il est important que les utilisateurs ne manquent pas les bonnes propositions qui seront présentes dans la troisième saison, qui, nous pouvons déjà nous attendre, sera chargé de nombreuses propositions intéressantes.

Parmi toutes les nouveautés présentées dans le jeu, nous trouvons une nouvelle saison très froide. Après tout, à l’approche des vacances, l’équipe a recherché le meilleur contenu pour célébrer avec style. Quelque chose qui arrive très à temps puisque les joueurs pourront en profiter nouvelle saison à partir du 15 décembre.

La meilleure chose à propos de cette saison est que est livré avec 7 nouveaux niveaux Et, comme si cela ne suffisait pas, la société a déjà prévu qu’il y aura jusqu’à 30 skins supplémentaires, ainsi que toutes sortes de fonctionnalités pour tirer le meilleur parti de la proposition. Tout cela, en plus, avancé avec une bande-annonce spectaculaire que vous pouvez trouver sur cette nouvelle et qui est sans aucun doute accompagnée de bonnes propositions pour les joueurs.

Fall Guys porr le moment est disponible sur PC et PlayStation 4. C’est l’un des jeux les plus recherchés par de nombreux joueurs et ce n’est pas surprenant. Après tout, il parvient à mettre nos compétences à l’épreuve avec toutes sortes de propositions intéressantes et d’excellentes nouvelles pour les joueurs. Alors n’hésitez pas à profiter de la meilleure expérience possible et à profiter des jours restants pour obtenir les skins de la saison en cours où l’ère médiévale est le principal protagoniste.