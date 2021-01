Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Fall Guys aura bientôt 6 mois après ses débuts sur PlayStation 4 et PC et continue d’évoluer grâce au soutien continu de Mediatonic et Devolver Digital. Au cours des quelques saisons qui ont fait leur entrée dans le jeu, de nombreuses tenues pour les haricots sont également apparues. Si vous avez manqué certaines des plus populaires, ne vous inquiétez pas, vous pourrez bientôt les obtenir, en plus de profiter de nombreuses nouvelles de mi-saison.

La saison 3 est arrivée à Fall Guys en décembre, introduisant de nombreux contenus sur le thème de Noël et de l’hiver. La saison n’est pas encore terminée et, comme les précédentes, Mediatonic publiera une mise à jour de mi-saison qui apportera de nombreuses nouvelles fonctionnalités avant l’arrivée de la saison 4.

Le développeur en charge du jeu prévoyait que les fans n’auront pas à attendre la saison 4 pour jouer dans de nouveaux scénarios, car il a révélé que la saison 3.5 ajouterait un tout nouveau niveau et 40 variations de ceux existants.

De nombreuses tenues et nouveautés arriveront avant la saison 4

Il y a une excellente nouvelle pour ceux qui aiment les peaux ou les peaux pour les haricots, car cette mise à jour ramènera le jeu Godzilla, Sonic et Untitled Goose, qui arrivera dans le magasin normal du jeu, ainsi qu’un nouveau pack DLC. Donc, si vous avez manqué l’une de ces tenues parce que les couronnes n’étaient pas suffisantes, vous aurez une chance de les sauvegarder et de les acheter lorsqu’elles seront à nouveau disponibles.

Enfin, sachez que de nouveaux spectacles ou concours apparaîtront également dans les semaines à venir, ainsi que des tenues. La chose la plus intrigante est qu’il y aura une nouvelle fonctionnalité appelée Fall Feed, dont nous ne savons toujours pas en quoi elle consistera.

Malheureusement, nous ne savons toujours pas à partir de quel jour la mise à jour de mi-saison sera disponible, nous devrons donc attendre patiemment. Nous te tiendrons informé.

Que sera la saison 3.5? 😎🆒 Un tout nouveau niveau 😎🆒 40+ nouvelles variations pour nos niveaux existants 😎🆒 Alimentation d’automne 👀 😎🆒 Nouveau pack DLC! 😎🆒 Déguisements Godzilla, Sonic et Goose Game disponibles en magasin régulier! 😎🆒 Nouveaux spectacles et costumes à mettre en ligne dans les semaines à venir pic.twitter.com/2rPEuIIjZO – Fall Guys 🔜 Saison 3.5 (@FallGuysGame) 25 janvier 2021

Des indices récents ont montré que Fall Guys serait sur le chemin du Xbox Game Pass, mais à la fin, tout était un malentendu, car Xbox a confondu les haricots avec l’équipe de Among Us.

Fall Guys est disponible sur PlayStation 4 et PC. Il est également possible d’y jouer sur PlayStation 5 grâce à la rétrocompatibilité. Vous pouvez trouver plus d’actualités le concernant si vous visitez son dossier.

