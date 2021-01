Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Alors que Fall Guys était au sommet de la tendance peu de temps après sa création, son développeur Mediatonic en a profité pour organiser un concours de marque auquel toute entreprise ou utilisateur pouvait participer pour soutenir une cause caritative et celui qui a donné le plus d’argent pourrait même apparaître dans le jeu. . Après une compétition intéressante, il y avait 4 gagnants et bientôt le dernier costume arrivera dans le jeu.

Comme nous vous l’avons dit ces derniers jours, Mediatonic a commencé à lancer les tenues des participants gagnants, Tyler «Ninja» Blevins, Jimmy «MrBeast» Donaldson, la marque de jeux Aim Lab et la société d’esports G2 Esports. Parmi les 4 marques qui ont remporté la victoire, il ne manquait que la tenue de la société d’accessoires de jeux vidéo Aim Lab et, si vous l’attendiez, préparez-vous, vous pourrez bientôt l’acheter.

Aim Lab et Fall Guys ont annoncé via leurs comptes Twitter que la tenue inspirée de Aim Lab est maintenant prête et qu’elle fera ses débuts le vendredi 8 janvier prochain.

Dans le cas où vous l’avez manqué: Fall Guys était l’un des jeux préférés des créatifs PlayStation.

Il ne sera pas trop difficile d’obtenir la tenue Aim Lab

Dans le cas où vous ne les ouvrez pas, nous vous disons qu’Aim Lab, l’un des 4 gagnants, est un logiciel de formation pour s’améliorer dans les jeux de tir en combinant le suivi des performances et des analyses de pointe avec l’apprentissage automatique. Aim Lab est disponible sur Steam.

Cette application n’a pas de personnages, mais cela ne signifie pas que vous n’aurez pas de tenue intéressante dans Fall Guys. Aim Lab a repris le design et l’a finalement révélé aujourd’hui. Comme les costumes MrBeast et G2 Esports, celui de Aim Lab sera vendu pour 2 couronnes, une pour acheter le haut de la tenue et une pour le bas.

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessous, le costume a un look simple avec une coloration bleue, mais il comporte l’emblème sur le buste que les utilisateurs de ce logiciel reconnaîtront.

😎 @aimlab 😎 ILS NE MANQUENT JAMAIS! 8 janvier 1 👑 haut

1, bas https://t.co/nTB5yBzpaj – Fall Guys ❄️ Saison 3 maintenant disponible! (@FallGuysGame) 4 janvier 2021

Qu’avez-vous pensé du nouveau costume bientôt disponible pour Fall Guys? Allez-vous l’acheter? Dites le nous dans les commentaires.

On profite du fait qu’on parle de Fall Guys pour vous informer que le développeur a annoncé qu’en 2021 ils sont de retour et qu’ils ont «beaucoup de choses prévues pour cette année». On ne sait pas à quel genre de surprises s’attendre au-delà de l’arrivée des nouvelles saisons. Cependant, Mediatonic a évoqué la possibilité d’organiser des matchs privés avec moins de joueurs dans les saisons à venir.

┏━━┓┏━━┓┏━━┓┏━┓

┗━┓┃┃┏┓┃┗━┓┃ ┃┃

┏━┛┃┃┃┃┃┏━┛┃ ┃┃

Nous sommes de retour et nous avons des excitants

🙌 choses prévues pour cette année 🙌

┃┏━┛┃┃┃┃┃┏━┃ ┃┃

┃┗━┓┃┗┛┃┃┗━┓ ┃┃

┗━━┛┗━━┛┗━━┛┗━━┛ – Fall Guys ❄️ Saison 3 maintenant disponible! (@FallGuysGame) 4 janvier 2021

Fall Guys est disponible sur PlayStation 4 et PC, mais vous pouvez également y jouer sur PlayStation 5 grâce à la rétrocompatibilité. Vous pouvez trouver plus de nouvelles le concernant si vous visitez cette page.

