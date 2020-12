Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Dans quelques jours on saura tout ce qui concerne la saison 3 de Fall Guys: Ultimate Knockout, alors que Mediatonic prépare sa révélation pour The Game Awards 2020, un événement qui aura lieu ce jeudi 10 décembre.

La société souhaite que les joueurs soient enthousiasmés par l’arrivée de nouveaux contenus hivernaux.Elle a donc publié des images et des teasers pour donner à la communauté un aperçu de ce à quoi s’attendre.

Grâce à cela, nous connaissons déjà certaines tenues qui seront disponibles dans la saison 3. Mediatonic a décidé de donner aux joueurs un autre regard sur le nouveau contenu, ils ont donc révélé une courte vidéo montrant l’un des niveaux amusants à venir.

Mediatonic révèle l’un des tests de la saison 3 de Fall Guys

À travers les réseaux sociaux du jeu, Mediatonic a partagé un aperçu qui nous permet de voir certaines des tenues spéciales de la saison 3. Comme vous le savez bien, tout sera axé sur la saison hivernale, il y aura donc également des personnages particuliers.

L’un d’eux sera Bert the Pegwin, qui apparaîtra dans l’un des niveaux. Les joueurs s’affronteront pour le tenir dans leurs mains le plus longtemps possible, car le pingouin leur donnera des points. Cela signifie que l’équipe qui possède Bert the Pegwin le plus longtemps sera la gagnante.

Mediatonic a conseillé aux joueurs de ne pas jeter Bert le Pegwin d’une falaise et a fait référence à l’un des niveaux de Super Mario 64 dont les joueurs se souviennent le plus. Nous ne vous en disons pas plus et nous vous laissons la courte vidéo ci-dessous:

POUVEZ-VOUS VOUS RAPPELER BERT LE PEGWIN ??? Voici un aperçu de son prochain niveau de la saison 3 👀 Si vous voulez en voir plus … assurez-vous de regarder @TheGameAwards le 10 décembre 🐧 pic.twitter.com/mamKt72Mza – Fall Guys 👑 (@FallGuysGame) 7 décembre 2020

Ne faites pas cela: pic.twitter.com/cp87H93REu – Fall Guys 👑 (@FallGuysGame) 7 décembre 2020

Le studio a une fois de plus rappelé aux joueurs que lors des Game Awards 2020, il révélera une bande-annonce complète pour la saison 3. Il est possible que lors de l’événement, nous connaissions également la date de sortie de la nouvelle étape du titre.

Fall Guys est disponible sur PlayStation 4 et PC. Recherchez toutes les actualités liées au jeu dans ce lien.