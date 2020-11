L’un des titres du moment est, sans aucun doute, Fall Guys. Le Mediatonic party royale a été une grande révolution pour les joueurs, où ils n’hésitent pas à rivaliser et cherchent à remporter la couronne pour continuer à obtenir de nouveaux éléments avec lesquels pouvoir personnaliser votre personnage. Et bien que sa deuxième saison puisse déjà paraître prometteuse, il semble que l’entreprise a encore plus de projets à venir.

Lors d’un échange d’informations sur Reddit, la société a fait plusieurs déclarations concernant l’avenir de son jeu. Et ils avancent certainement bonne nouvelle pour le futur, ne voulant pas s’écraser et voulant toujours garantir la meilleure expérience aux joueurs. Par conséquent, l’équipe s’assure que la troisième saison aura plus de niveaux que la saison 2.

Ils indiquent qu’ils ont beaucoup grandi depuis la première du jeu, avec des gens rejoignant le studio chaque semaine jusqu’à maintenant. Par conséquent, avec un gros investissement, avec une équipe qui ne cesse de grandir, ils ont de grands projets pour l’avenir du jeu. Ils sont vraiment déterminés à l’améliorer et à le remplir de nouveau contenu pour les joueurs. Donc, sans aucun doute, son intention est de faire en sorte que le jeu soit toujours une agréable surprise.

Fall Guys est disponible sur PC et PlayStation 4. C’est l’une des grandes révolutions du monde des jeux vidéo. C’est une merveille et c’est que, même si nous pouvons sembler les plus rapides, un glissement ou un mauvais coup peut signifier l’élimination. Par conséquent, le travail d’équipe ou la recherche du meilleur chemin est un objectif clair.