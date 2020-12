On ne peut nier que Fall Guys a été l’une des grandes nouveautés de cette génération. Et est-ce que le travail de Mediatonic a réussi à réunir une large base de joueurs depuis ses débuts. Mais cela n’a pas empêché l’étude de continuer à fonctionner, mais ils ont avancé au point de finir par proposer aux utilisateurs de belles saisons chargées de contenu, alors qu’elle est sur le point de se répéter avec sa troisième saison.

Pour le moment nous ne connaissons pas beaucoup de détails, mais Mediatonic travaille dur pour attirer à nouveau les joueurs qui ont décidé de quitter leur travail et les encourager à répéter, à vouloir revenir et à profiter des nouveaux défis. Et quoi de mieux que de leur montrer les superbes skins qui feront partie de cette troisième saison? Pour cette raison, l’étude a montré quatre de ces grandes propositions.

Comme on peut le voir, ils sont toujours dans la ligne de l’imagination où, même avec de vrais animaux et objets, ils apportent cette approche unique qui garantit aux joueurs une proposition surprenante. Après tout, quelle meilleure façon de vivre une expérience inégalée en portant des tenues amusantes et auxquelles nous pouvons même donner notre touche spéciale?

Tout cela est à l’intérieur de Fall Guys, le travail de Mediatonic qui est déjà disponible sur PC et PlayStation 4. Sa proposition espère pouvoir atteindre d’autres grandes plates-formes dans le futur, même si pour l’instant nous devrons attendre un peu plus longtemps pour voir cette grande première. Ce que nous savons clairement, c’est que c’est une expérience qu’aucun joueur ne peut ignorer.