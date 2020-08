Pour la troisième semaine depuis son lancement, Fall Guys: Ultimate Knockout était le jeu le plus vendu sur Steam.

Le titre, du développeur Mediatonic et de l’éditeur Devolver Digital, est sorti le 3 août et a été un succès. Moins d’une semaine après son lancement, il s’était vendu à plus de deux millions d’exemplaires sur Steam uniquement. Le pack cosmétique du jeu était le cinquième titre le plus vendu de la semaine.

La deuxième place revient à la dernière entrée de la série Flight Simulator de Microsoft. C’est le premier tout nouveau titre de la franchise depuis Flight Simulator X en 2006 et, par conséquent, il y a beaucoup de demande refoulée.

Parmi nous, Innersloth a grimpé d’une place au n ° 4 cette semaine, tandis que Risk of Rain 2 a perdu trois positions à la sixième place. NBA 2K20 de 2K Games a pris la 7e place grâce à une baisse de prix de 92% sur Steam. Le titre de basket-ball précède la suite récemment sortie du célèbre titre roguelite Rogue Legacy. Rogue Legacy 2 est disponible en accès anticipé.

Le très populaire Grand Theft Auto V est arrivé à la neuvième place, tandis que le titre indépendant Spiritfarer complète les charts au n ° 10. Le jeu a été présenté dans une émission récente de Nintendo Direct et a donc reçu beaucoup d’attention.

Voici le Top Ten de Steam pour la semaine se terminant le 22 août:

1. Fall Guys: Ultimate Knockout, Devolver Digital

2. Microsoft Flight Simulator, Microsoft

3. MANQUANT

4. Parmi nous, Innersloth

5. Fall Guys: Pack Collectors, Devolver Digital

6. Risque de pluie 2, boîte de vitesses

7. NBA 2K20, Jeux 2K

8. Rogue Legacy 2, jeux de porte de cave

9. Grand Theft Auto V, Rockstar

10. Spiritfarer, Thunder Lotus

window.fbAsyncInit = function() {

// init the FB JS SDK FB.init({ appId : 1280127222113771, // App ID //channelUrl : '//'+window.location.hostname+'/channel.php', // Path to your Channel File status : true, // check login status cookie : true, // enable cookies to allow the server to access the session xfbml : true // parse XFBML });

FB._PG = { url: "/useractions/loginfb/", response: "allowed",

// Common handler to fetch FB details and reload the page process: function(me){ $.post( FB._PG.url, { username: me.username, uname: me.name, uid: me.uid, uimg: 'https://graph.facebook.com/' + me.uid + '/picture?type=large' }) .done(function(xml){ if ( $("status", xml).text() == FB._PG.response ) window.location.reload(); else alert('Error: Something bad just happened. Our tech department has been notified. Please try again later.');

}) .fail(function(xml){ console.log(xml); alert("Error: something wasn't right there, please try again.");

}); },

// Used by event subscriptions to handle the response handleResponse: function(response){ if (response.authResponse) { FB.api('/me?fields=ids_for_business,name&access_token='+response.authResponse.accessToken, function(me){ if (me.name){

me.ids_for_business.data.forEach(function(entry){ if (entry.app.namespace == '_pg_biz'){ me.uid = entry.id; } });

FB._PG.process(me); } }); } },

post: function(text, image){ image = image || $("#fb-image").attr("src"); FB.ui({ method: 'feed', display: 'popup', link: 'http://www.pcgamesinsider.biz/news/71457/charts-fall-guys-once-again-holds-the-no1-spot-on-steam/', description: text, picture: image }); }

};

FB.Event.subscribe('auth.statusChange', FB._PG.handleResponse);

FB.Event.subscribe('edge.create', function(response) { $.post('/ajax/social-links/', { site: 'facebook' }); }); };

(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "http://connect.facebook.net/en_US/all.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));