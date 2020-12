Le thème de l’hiver vient petit à petit aux jeux et il est inévitable que Fall Guys, le jeu en constante évolution, non ajouter des nouvelles intéressantes pour ses joueurs pendant cette période très importante. Ainsi, les joueurs PC et PlayStation 4 peuvent profiter de toutes sortes de bonnes nouvelles dès maintenant. Bien que si vous ne savez toujours pas tout ce qui vous attend, nous vous montrerons ci-dessous.

L’un des points les plus intéressants pour beaucoup de joueurs est que, précisément, ils ont la possibilité de profiter de sept manches totalement inédites inspirées de cet aspect totalement hivernal. Mais évidemment, l’un des points les plus intéressants ne pouvait pas manquer et c’est que les joueurs peuvent également se procurer jusqu’à 30 nouveaux skins pour personnaliser votre jeu.

Guys d’automne | Médiatonique

Les sept nouveaux tours sont vraiment varié et est-ce à Ski FallPar exemple, les figures dans la neige seront récompensées. De l’autre, Freezy Peak, un sommet en spirale qui offrira aux joueurs beaucoup de boules de neige pour interrompre l’avancée de leurs concurrents. Toutes sortes de propositions qui mettront sans aucun doute nos compétences à l’épreuve.

Fall Guys est disponible sur PC et PlayStation 4. C’est une proposition incroyable dans laquelle les joueurs doivent pouvoir faire ressortir toutes leurs compétences. Et, en dépit d’être de vrais experts, il est vraiment important de maîtriser la carte et de savoir très bien quand réagir et quand éviter les obstacles car, avant tout, il faut être prudent et ne pas tomber devant un rival.