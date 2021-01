Mediatonic, le studio responsable de Les gars de l’automne, veut connaître votre opinion sur l’avenir de cette bataille royale. Récemment, le compte Twitter officiel du jeu a partagé un sondage qui indique le lancement possible de ce titre sur d’autres plateformes, ainsi que les modes qui pourraient être ajoutés. De même, tous ceux qui participent peuvent obtenir cinq couronnes.

L’enquête se trouve sur ce lien et il ne vous faut pas plus de cinq minutes pour répondre aux questions. En plus de toutes les questions concernant l’avenir du jeu, Mediatonic souhaite également connaître votre opinion sur le présent et le passé du titre.

Envie de couronnes EZ? Si vous répondez à ce sondage, nous vous en donnerons 5! 👑👑👑👑👑 Aidez à façonner le jeu et soyez récompensé pour votre temps! Https: //t.co/r2BAcqGGZu pic.twitter.com/n6dzkoXtHb – Fall Guys ❄️ Saison 3 maintenant disponible! (@FallGuysGame) 13 janvier 2021

De même, il parle de l’inclusion possible de modes compétitifs, d’un tournoi, de défis de temps, de mini-jeux axés sur les courses contre la montre, les énigmes et bien plus encore. Cependant, la chose la plus intéressante est que l’enquête veut savoir où vous seriez prêt à jouer à Fall Guys.

Bien que ce ne soit pas une confirmation que Fall Guys viendra sur d’autres consoles, cela nous montre que Mediatonic envisage au moins cette option. Finalement, Les cinq couronnes que vous obtiendrez pour répondre à l’enquête seront reflétées dans votre compte dans un délai d’une semaine, et ils sont parfaits pour acquérir l’un des costumes spéciaux de DOOM Eternal.

Via: Mediatonic