Depuis sa création, la fête royale Mediatonic et Devolver Digital a été un non-stop continu. Après tout, le jeu a toujours cherché à offrir la meilleure expérience possible aux joueurs, se réinventant constamment pour assurer la meilleure expérience possible dans les deux Concernant les skins ainsi que le gameplay. Et il semble que, même au milieu de la saison, entend continuer à surprendre les joueurs.

Comme indiqué par Mediatonic lui-même, il y aura nouveau contenu avec le patch 3.5 du jeu, qui sortira très prochainement, même si pour le moment ils n’ont pas voulu confirmer une date approximative. Mais ce que nous savons, c’est que cette nouvelle mise à jour apporte de nombreuses nouvelles fonctionnalités, y compris un nouveau test dans lequel les joueurs devront tester leurs compétences du début à la fin.

Parallèlement à ce nouveau test, les joueurs auront de nombreuses autres nouvelles. Comme, par exemple, plus de 40 mises à jour et modifications de niveau qui existent déjà. En plus, bien sûr, des nouvelles passionnantes avec de nouveaux packs DLC et même une nouvelle opportunité d’obtenir les costumes de Godzilla, Sonic the Hedgehog et même un jeu d’oie sans titre, des skins qui apparaîtront régulièrement dans le jeu.

Bien sûr, c’est une petite partie du monde plus large de Fall Guys, disponible sur PC et PlayStation 4. C’est une proposition intéressante dans laquelle les joueurs peuvent profiter d’un gameplay incroyable et d’une excellente proposition pleine de plaisir. Nous sommes donc confrontés à une proposition en constante évolution qui sait faire en sorte que les joueurs puissent vivre une aventure pas comme les autres.