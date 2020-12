Les skins du youtuber MrBeast, Aim Lab et l’équipe G2 Esports arriveront également dans le jeu.

Dans ce 2020, nous avons eu plusieurs jeux vidéo qui sont devenus un phénomène viral. L’un d’eux a été le titre de Médiatonique, le parti-royal Fall Guys: Ultimate Knockout, qui est également actuellement immergé dans sa saison 3. Maintenant, le stade a annoncé l’introduction du peaux de Ninja, MrBeast, Aim Lab et l’équipe G2 Esports.

Pour comprendre pourquoi ces ajouts, il faut revenir en arrière il y a quelques mois. Comme vous vous en souvenez, l’engouement pour le jeu a poussé de nombreuses entreprises à vouloir y mettre une peau. En fin de compte, Mediatonic a décidé que l’entité ou la personne qui avait donné le plus d’argent à une cause caritative obtiendrait la peau dans le jeu. Eh bien, cela s’est terminé par un don conjoint d’un million de dollars de Ninja, MrBeast, Aim Lab et G2.

Par conséquent, Mediatonic se sont fiancés pour créer des skins dans le jeu de streamer Ninja, youtuber MrBeast, Aim Lab et l’équipe d’esports G2. À partir d’aujourd’hui il est disponible dans le magasin de jeux le premier de ces costumes, celui du streamer Ninja, l’un des plus célèbres et des plus grands au monde. Il est composé de la partie supérieure et de la partie inférieure, comme d’habitude, et il en coûte 10 couronnes au total (5 de chaque partie).

Le titre était un énorme succès au début et à la fin du mois d’août, il a annoncé qu’il s’était vendu à plus de 7 millions d’exemplaires dans ses premières semaines. Mais la réalité est que la popularité du titre a été en baisse heures supplémentaires. Reste à voir si la saison 3 l’aide à augmenter à nouveau le nombre de joueurs, car à la fin du mois de novembre, il avait moins de 10000 joueurs sur Steam.

Plus d'informations sur: PC, PS4, Fall Guys et Mediatonic.

