Depuis sa création, le phénomène Fall Guys est l’un des plus révolutionnaires. Il a réussi à attirer une bonne base de joueurs et à chaque nouvelle saison et la mise à jour apporte des nouvelles qui attirent l’attention de plus de joueurs. Le studio n’abandonne donc pas, mais est toujours à la recherche de nouvelles façons de surprendre les joueurs et de continuer à parier sur ce beau travail.

Nous avons actuellement devant nous la proposition d’une deuxième saison pleine de contenu, mais que se passerait-il si le studio était un peu plus ambitieux? Puis le moment viendrait de voir l’actualité à venir avec sa troisième saison, dont nous connaissons déjà quelques données intéressantes comme son nom: KO d’hiver et qui vise sa première le 7 décembre.

La meilleure chose à propos de cette saison est que, pour découvrir la nouvelle couverture, les joueurs qui suivent de près les traces de Le compte Discord a dû résoudre un curieux puzzle. De cette façon, une image spectaculaire a été présentée qui nous montre que les joueurs trouveront de nouvelles cartes inspirées de l’hiver et, bien sûr, donnant l’occasion de célébrer la fête de Noël avec style.

Bien sûr, pour l’instant, il faudra attendre un peu plus longtemps pour en savoir plus sur ce qui va arriver avec cette nouvelle saison. En attendant, nous vous rappelons que vous avez toujours la possibilité de profiter du contenu présent dans la deuxième saison de Fall Guys, disponible sur PC et PlayStation 4.