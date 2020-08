Les gars de l’automne continue de balayer les ventes, à la fois en Playstation 4 comme sur PC, en plus des plateformes de streaming telles que Twitch et bien sûr de la collecte des pièces les plus marquantes sur les réseaux sociaux. Les joueurs du monde entier semblent ravis de cette proposition attrayante dans le genre Battle Royale grâce à son initiative amusante dans le plus pur style Yellow Humor.

Bien que ses auteurs aient assuré qu’ils étaient ouverts à la diffusion du jeu sur d’autres plates-formes telles que Commutateur Nintendo et Xbox One, ce ne sont pas les seuls. Fall Guys atterrirait également sur les appareils mobiles, un secteur dans lequel vos ventes pourraient monter en flèche. Comme le rapporte l’initié Daniel Ahmad, Bilibili – un site Web vidéo populaire spécialisé dans l’anime et les jeux vidéo pour la Chine – aurait conclu un accord avec Mediatonic pour publier Fall Guys sur les appareils mobiles.

Bien sûr, pour l’instant, il semble que la seule option soit le marché chinois. Il convient de noter qu’en Chine, les jeux vidéo réalisent des ventes écrasantes dans ce secteur, ce serait donc une option de plus à prendre en compte pour les auteurs de Fall Guys. Pour l’instant, la nouvelle n’a pas été confirmée par Mediatonic, uniquement avec une vidéo promotionnelle de Bilibili.

L’une des grandes questions qui reste en suspens est de savoir si nous verrons Fall Guys sur notre mobile en Occident et le modèle possible à suivre, soit payant, soit gratuit.