On suppose que la bataille royale réussie pourrait faire partie des nouvelles de février.

Par Mario Gómez / Mis à jour le 20 janvier 2021, 17:1440 commentaires

Sans aucun doute, Fall Guys: Ultimate Knockout était l’un des jeux le plus populaire de 2020. Une surprise éphémère, mais qui a joué dans d’innombrables clips, idées et anecdotes amusantes après sa première sur PS4 (sur PlayStation Plus) et PC l’été dernier. Il peut finir par passer la balle à Among Us et ne plus profiter des chiffres qu’il faisait à l’époque, mais des indices ont récemment fait surface, laissant entendre qu’il atteindrait bientôt un nouveau public via Xbox Game Pass. Les preuves ont peu duré, oui, car Devolver Digital n’a pas mis longtemps à les nier.

Même si Microsoft n’avait pas émis de annonce officielle Après l’arrivée de Fall Guys à son service d’abonnement, le compte Instagram officiel a répondu à l’un de ses followers en déclarant avec un naturel absolu qu ‘”il est en route” alors que les fans se rassemblent sur Reddit. Il n’y avait aucun indice sur les dates ou les plates-formes, mais c’était suffisant pour sonner l’alarme sur Internet. Du moins, jusqu’à ce que l’éditeur du jeu vienne au premier plan.

Officiellement, il n’est pas prévu d’amener Fall Guys à Game Pass Il n’est pas prévu d’amener Fall Guys sur Xbox Game Pass – c’est aussi simple que cela. Le récit officiel du jeu, pour sa part, a également reconnu qu’il s’agissait d’un mal compris, corroborant le commentaire de Devolver. En l’absence de Microsoft publiant sa propre version des événements, il sera nécessaire de supposer que le commentaire d’origine est le fruit d’une simple confusion.

Fall Guys contre l’abandon: nouveaux skins et saisons de contenu

À ce jour, Mediatonic a du mal à lutter contre le déclin clair du flux d’activité de Fall Guys – lorsque le facteur mode s’est dissipé, les niveaux et les récompenses introduits dans la saison 2 n’étaient pas suffisants pour faire un retour. À ce jour, les fans les plus enthousiastes aiment collectionner des skins spéciaux tels que Ninja ou MrBeast. En revanche, les nouveautés de la saison 3 sont disponibles avec les skins DOOM Eternal: une collaboration insolite, mais unique en son genre.

