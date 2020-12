Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Il y a quelques jours à peine, nous avons eu un aperçu de ce qui attend les fans de Fall Guys dans la saison 3, qui démarre la semaine prochaine. Si vous avez hâte d’en savoir plus sur le nouveau contenu, nous avons une bonne nouvelle pour vous qui augmentera encore plus votre enthousiasme, car il a été révélé que le titre comportera un grand nombre de skins et de nombreuses surprises.

Grâce à IGN, le développeur Mediatonic a annoncé que la saison 3 de Fall Guys serait pleine de nouveaux contenus, car non seulement le jeu sera orné de détails liés à la saison des fêtes, mais il apportera également des nouvelles au niveau du gameplay grâce à nouveaux niveaux et mécanismes de jeu.

Parmi ces nouveautés ne pouvait manquer les costumes ou les peaux, qui sont caractéristiques du jeu. Dans la saison 3, il y en aura une tonne, comme vous pouvez le voir dans la bande-annonce de révélation, et il a déjà été confirmé qu’il y aura environ 30 nouveaux skins.

Dans le cas où vous l’avez manqué: Ce seront quelques-uns des skins qui seront disponibles dans la saison 3 de Fall Guys.

“La saison 3 ajoutera 7 nouveaux niveaux, plus de 30 skins d’actualités et ‘beaucoup d’autres surprises festives encore à révéler’. IGN révélera en exclusivité une partie de ce nouveau contenu plus tard cette semaine, alors revenez avec nous. – @ IGN # FallGuysSeason3 sort le 15 décembre! pic.twitter.com/I8fUbinVYR – Fall Guys 👑 (@FallGuysGame) 11 décembre 2020

Mediatonic travaille déjà sur une nouvelle fonctionnalité pour Fall Guys

En plus de ce qui précède, Mediatonic prévoyait qu’il y aurait 7 nouveaux niveaux, dont nous pourrions déjà en voir un dans lequel Bert le Pegwin sera la clé. Mais les surprises ne s’arrêteront pas là, car il a été révélé qu’il y avait “bien d’autres surprises festives” en réserve pour cette nouvelle saison.

Tout comme les fans sont enthousiasmés par le début de cette nouvelle saison, le développeur Mediatonic a également hâte de partager plus de détails à leur sujet et pour cette raison, elle a également annoncé qu’elle travaillait sur une nouvelle fonctionnalité pour le jeu, qui permettra un “petit nombre de streamers »hébergent et diffusent des émissions privées Fall Guys pour votre public. Mieux encore, cette fonctionnalité ne sera pas réservée aux streamers, car Mediatonic espère la proposer à plus de joueurs afin qu’ils puissent organiser des jeux avec moins de 40 joueurs, mais nous vous invitons à être patient, car ils ont seulement mentionné que cela est prévu pour les saisons futures.

Enfin, pour susciter l’enthousiasme autour de la saison 3, Mediatonic a déjà doublé les points de renommée, vous pourrez donc monter de niveau plus rapidement pour le reste de la saison 2.

Nous avons travaillé sur une fonctionnalité qui permettra à un petit nombre de streamers d’accueillir des émissions privées Fall Guys pour leur public! Dans les saisons à venir, nous espérons l’étendre – en le déployant à plus de gens et en ajoutant de nouvelles façons de jouer – potentiellement avec moins de 40 personnes 👀 – Fall Guys 👑 (@FallGuysGame) 11 décembre 2020

Que pensez-vous de cette avancée? Êtes-vous impatient de découvrir tous les costumes à venir chez Fall Guys? Dites le nous dans les commentaires.

Fall Guys est disponible sur PlayStation 4 et PC. Vous pouvez trouver plus de nouvelles le concernant si vous visitez cette page.

Restez informé avec nous à LEVEL UP.

La source