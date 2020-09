Les gars de l’automne C’est la sensation du moment. Moins d’un mois après sa sortie, le jeu est déjà devenu le plus téléchargé de l’histoire sur PlayStation Plus et occupe actuellement la première place dans le Top 10 des ventes sur Steam. Cette popularité a également généré l’un des grands problèmes: le présence de tricheurs.

Suite aux plaintes de la communauté, les développeurs ont publié une lettre s’excuser pour le problème et ils ont promis de le découvrir dans les deux prochaines semaines. Grâce à une mise à jour sur Twitter, Mediatonic a révélé que Ils mettront en œuvre le système anti-triche utilisé par Fortnite

«Nous sommes vraiment désolés pour le problème de la triche! Nous allons étendre le système de détection actuel cette semaine pour améliorer les choses. Nous avons également une GRANDE mise à jour dans les semaines à venir qui ajoutera la même chose [sistema] anti-triche en utilisant des jeux comme Fortnite Merci de nous supporter! »

La situation avec les tricheurs se sont intensifiés sur les réseaux sociaux et Reddit, où des vidéos de personnes volant et atteignant la ligne d’arrivée sont partagées pour éliminer le reste des concurrents en quelques secondes.

Ainsi, @FallGuysGame insiste sur le fait que les tricheurs sont automatiquement détectés et supprimés du jeu dès que possible. Remarquez cette petite complication de quatre tours (les deux premiers clignotent et vous manquerez), mais faites attention aux deux derniers tours et à la façon dont ils ont continué à tricher et à progresser de manière flagrante. pic.twitter.com/qjhASDOdQG – Matt Brian (@ m4tt) 5 septembre 2020

Gary Whitta, scénariste pour Rogue One: A Star Wars Story, a répondu aux développeurs qu’il n’était pas amusant de regarder son enfant de huit ans arriver à la fin de Fall Mountain seulement pour que quelqu’un vole et remporte la couronne en cinq secondes.

‘Fall Guys’ utilisera le même système que ‘Fortnite’, ‘Apex Legends’ et ‘Gears 5’

Avec cette promesse, Fall Guys mettra en œuvre Anty-Cheat facile, le même système anti-triche que des jeux comme Apex Legends, For Honor, Paladins et Gears 5 utilisent, pour n’en nommer que quelques-uns. Epic Games utilise Easy dans son service de jeu en ligne Epic Online Services, basé sur Fortnite, qu’il propose à d’autres développeurs quel que soit le moteur de jeu qu’ils utilisent.

Selon la page produit, Easy Anti-Cheat il est non invasif et n’inclut pas de logiciel intrusif. En pratique, cela se traduit par moins de tentatives de piratage et de faux positifs, conduisant à une communauté plus saine.

Actuellement, Mediatonic utilise un système de détection de triche qui n’oblige pas les joueurs à déclarer individuellement à ceux qui ne respectent pas les règles. Peu de temps avant que les détails de sa deuxième saison ne soient connus, les développeurs ont découvert que certains tricheurs profitaient de l’option « Partager avec la famille » pour se débarrasser du système d’interdiction Steam.

La saison 2 arrive sur PS4 et PC en octobre

Fall Guys Season 2 arrivera en octobre sur PlayStation 4 et PC et nous ramènera au Moyen Âge. Le jeu recevra de nouveaux scénarios avec de multiples obstacles qui pourront tester les compétences des joueurs.

On s’attend à ce que dans le futur Fall Guys atterrir sur iOS et Android, bien que pour le moment une seule version pour la Chine soit confirmée. À propos Commutateur Nintendo et Xbox One pas encore de détails. Mediatonic n’a pas annoncé plus que la saison 2 lors de la dernière Gamescom, tuant les illusions de beaucoup qui s’attendaient à la voir sur la console Nintendo.

L’article «Fall Guys» utilisera le même système que «Fortnite» pour se débarrasser des tricheurs a été publié dans Hypertext.