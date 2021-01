Les faits se situent entre God of War 3 sur PS3 et God of War sur PS4.

Les fans de God of War, l’une des sagas le plus acclamé Ces dernières années dans le monde des jeux vidéo, vous avez de la chance pour deux raisons. Le premier, car cette année, si tout se passe bien, on aura un nouvelle livraison avec God of War: Ragnarok. Le second, protagoniste de cette actualité, car ils pourront en savoir plus sur l’histoire de l’univers grâce à un nouvelle bande dessinée.

Bandes dessinées Dark Horse a annoncé la date de sortie de God of War: Fallen God, la nouvelle bande dessinée de la franchise qui élargira l’histoire et nous en dira plus sur Kratos. Les faits que ce nouveau livre rapportera se situent entre God of War 3 sur PlayStation 3 et God of War sur PlayStation 4. Nous pourrons mieux savoir quelle est la transition d’un Kratos plein de colère à celui qui fait semblant de s’éloigner du combat.

Alors ce nouveau livre sortira le 10 mars 2021 et le premier numéro aura 32 pages pour nous raconter cette nouvelle histoire. Le livre devait initialement sortir à la mi-2020, mais la pandémie de coronavirus l’a retardé. Ce sera un excellent moyen d’en savoir plus sur un franchise très réussie, comme en témoignent les ventes incroyables de la série, dépassant les 51 millions de jeux vendus.

Si vous n’avez pas encore joué à God of War sur PS4, nous recommandons de le faire, et vous pouvez également profiter d’un taux de rafraîchissement d’image de 60 ips si vous décidez de le faire sur PlayStation 5. Nous avons récemment eu un nouvelles curieuses et attachantes concernant la saga, depuis le créateur original God of War a finalement joué le dernier opus et s’est enthousiasmé en le faisant.

Couverture du premier numéro de God of War: Fallen God.

En savoir plus: God of War, Comic, Books, PS4, PS3, PS5 et Santa Monica Studio.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');