Bethesda a publié de curieuses statistiques du jeu produit dans “Year 2” de Fallout 76.

Nous avons eu des cas dans cette génération, certains très récents, de jeux qui à leur lancement ne sont pas allés très loin pour leur bogues et défauts graphiques mais qu’avec le temps, ils se sont développés et consolidés. L’un des meilleurs exemples est Fallout 76, le MMO de Bethesda basé sur l’une de ses séries les plus populaires, qui était de la viande de mème lors de son lancement. Mais l’étude a travaillé pour les corriger et il semble qu’ils portent leurs fruits.

Bethesda a publié une infographie complète avec l’année 2020 de Fallout 76, reflétant curieuses statistiques du jeu au cours des 365 derniers jours, comme les explosions produites, le total des morts, le nombre d’opérations réalisées ou les zones les plus visitées du jeu.

L’étude, dans la même publication, reflète un augmentation significative du nombre d’utilisateurs nouveaux et récurrents de Fallout 76 pour voir les améliorations de première main. Bethesda a récemment publié la mise à jour Dawn of Steel apportant plus de contenu à sa communauté de joueurs en constante expansion.

Fallout 76 est disponible en PlayStation 4, Xbox One et PC, et les deux dernières versions font désormais également partie du Xbox Game Pass. Et ils ont sûrement aidé le nombre de joueurs à augmenter. Bethesda a promis qu’en 2021, elle continuerait à s’occuper du match. En attendant, vous pouvez jeter un œil à l’infographie complète.

