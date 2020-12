Il y a des constantes dans l’univers, et l’une d’elles est la liste des jeux les plus recherchés par les lecteurs du magazine japonais Famitsu, qui est publié chaque semaine. Ainsi, la publication japonaise a rendu publics les résultats de la enquête réalisée du 19 au 25 novembre Et, comme on peut le voir, les premières positions sont partagées entre les plates-formes Nintendo et PlayStation.

Nous passons en revue la liste du 7 décembre des jeux les plus recherchés par les lecteurs du magazine japonais Famitsu

Tales of Arise (PS4): 594 votes Cyberpunk 2077 (PS4): 585 votes Monster Hunter Rise (NSW): 549 votes Final Fantasy XVI (PS5): 488 votes Resident Evil VIllage (PS5): 416 votes The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 (NSW): 331 voix Rune Factory 5 (NSW): 329 voix Bayonetta 3 (NSW): 316 voix Shin Megami Tensei V (NSW): 295 voix Bravely Default II (NSW): 244 voix Pragmata (PS5) : 230 voix Dragon Quest XI S (PS4): 226 voix Ushiro (NSW): 223 voix Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba -Hinokami Keppuutan- (PS4): 209 voix Nouveau Pokémon Snap (NSW): 193 voix Gran Turismo 7 (PS5) ): 180 votes anonymes; Code (PS4): 177 votes NieR Replicant ver.1.22474487139…. (PS4): 145 voix Puyo Puyo Tetris 2 (NSW): 138 voix Scarlet Nexus (PS5): 130 voix The Idolmaster: Starlit Season (PS4): 129 voix Elden Ring (PS4): 127 voix Story of Seasons: Pioneers of Oive Ville (NSW): 125 votes R-Type Final 2 (PS4): 119 votes Granblue Fantasy Relink (PS4): 93 votes Romance of the Three Kingdoms XIV avec Power-Up Kit (PS4): 90 votes Guilty Gear Strive (PS4) : 88 voix ou Jack Jeanne (NSW): 80 voix Puyo Puyo Tetris 2 (PS4): 76 voix collection de SaGa Final Fantasy Legend (NSW): 74 voix

