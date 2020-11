Il y a des constantes dans l’univers, et l’une d’elles est la liste des jeux les plus recherchés par les lecteurs du magazine japonais Famitsu, qui est publié chaque semaine. Ainsi, la publication japonaise a rendu publics les résultats de la enquête réalisée entre le 12 et le 18 novembre Et, comme nous pouvons le voir, les premières positions sont partagées entre les plates-formes Nintendo et PlayStation.

Nous passons en revue la liste du 30 novembre des jeux les plus recherchés par les lecteurs du magazine japonais Famitsu

Tales of Arise (PS4): 737 votes Cyberpunk 2077 (PS4). 655 votes Monster Hunter Rise (NSW): 628 votes Resident Evil VIllage (PS5): 514 votes Final Fantasy XVI (PS5): 464 votes The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 (NSW): 413 votes Shin Megami Tensei V ( NSW): 406 voix Bayonetta 3 (NSW): 345 voix Atelier Ryza 2 (PS4): 304 voix Rune Factory 5 (NSW): 288 voix Bravely Default II (NSW): 276 voix Ushiro (NSW): 252 voix Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba -Hinokami Keppuutan- (PS4): 193 voix Dragon Quest XI S (PS4): 191 voix Anonyme; Code (PS4): 182 voix Nouveau Pokémon Snap (NSW): 151 voix NieR Replicant ver.1.22474487139…. (PS4): 141 voix Debey Stallion (NSW): 138 voix Atelier Ryza 2 (NSW): 129 voix Puyo Puyo Tetris 2 (NSW): 117 voix Pragmata (PS5): 113 voix Elden Ring (PS4): 111 voix Gran Turismo 7 (PS5): 93 votes R-Type Final 2 (PS4): 90 votes The Idolmaster: Starlit Season (PS4): 87 votes Shiren the Wanderer: The Tower of Fortune and the Dice of Fate (NSW): 76 votes Histoire de Saisons: Pioneers of Oliver Town (NSW): 74 voix Scarlet Nexus (PS5): 71 voix Puyo Puyo Tetris 2 (PS4): 64 voix Anonyme; Code (NSW): 61 voix

