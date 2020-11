Il y a des constantes dans l’univers, et l’une d’elles est la liste des jeux les plus recherchés par les lecteurs du magazine japonais Famitsu, qui est publié chaque semaine. Ainsi, la publication japonaise a rendu publics les résultats de la enquête réalisée entre le 22 et le 28 octobre 2020 Et, comme nous pouvons le voir, les premières positions sont partagées entre les plates-formes Nintendo et PlayStation.

Nous passons en revue la liste du 9 novembre des jeux les plus recherchés par les lecteurs du magazine japonais Famitsu

Tales of Arise (PS4): 657 votes Cyberpunk 2077 (PS4): 549 votes Monster Hunter Rise (NSW): 511 votes Resident Evil VIllage (PS5): 416 votes The Legend of Zelda: Breath of the Wilde 2 (NSW): 403 Votes Final Fantasy XVI (PS5): 400 voix Hyrule Warriors: Age of Calamity (NSW): 382 voix Shin Megami Tensei V (NSW): 347 voix Bayonetta 3 (NSW). 313 voix Bravely Default II (NSW): 300 voix Momotaro Densetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! (NSW): 288 voix Atelier Ryza 2 (PS4): 286 voix Ushiro (NSW): 272 voix Rune Factory 5 (NSW): 265 voix Sakuna: Of Rice and Ruin (NSW): 242 voix Dragon Quest XI S (PS4) : 230 voix Derby Stallion (NSW): 233 voix Marvel’s Spider-Man: Miles Morales (PS5): 199 voix Pragmata (PS5): 194 voix Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Hinokami Keppuutan – (PS4): 191 voix Sakuna: De Rice and Ruin (PS4): 175 votes Nouveau Pokémon Snap (NSW): 156 votes Atelier Ryza 2 (NSW): 151 votes Elden Ring (PS4): 127 votes The Idomaster: Starlit Season (PS4): 119 votes Assassin’s Creed Valhalla ( PS4): 111 votes R-Type Final 2 (PS4): 98 votes Anonyme; Code (PS4): 90 votes Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin (NSW): 76 votes Assassin’s Creed Valhalla (PS5): 69 votes

