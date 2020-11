Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Aujourd’hui, les fans de Xbox parlent de la Xbox Series X | S et du début d’une nouvelle génération marquée par le fonctionnement d’un environnement de jeu qui englobe les consoles, les services et la technologie cloud Azure. Cependant, c’est toujours un prix pour prendre en compte l’origine des choses et dans le cadre de l’arrivée des nouvelles consoles Microsoft, un fan en a profité pour dédier un épisode sur sa chaîne YouTube à l’époque où il a reçu sa première Xbox.

Le passionné de jeux vidéo Tyler Esposito a présenté une nouvelle vidéo documentaire sur sa chaîne YouTube, My Retro Life, consacrée à la première Xbox et comment cette première console Microsoft a été l’un de ses cadeaux les plus importants en 2001, maintenant lointain. projet, Esposito raconte et montre son goût pour SEGA et comment il s’est amusé avec le SEGA Dreamcast jusqu’à ce que la société japonaise annonce qu’elle serait abandonnée et qu’elle ne ferait plus de consoles. Selon cet enthousiaste, à l’époque, en tant que jeune homme au lycée, il avait l’impression d’avoir perdu un ami.

Cependant, Esposito a eu la chance d’avoir un père qui comprenait son goût et sa passion pour les jeux vidéo et le 15 novembre 2001, jour du lancement, ce fan recevrait la nouvelle console Microsoft, un système lancé au milieu des doutes et l’incertitude car il n’y avait aucune confiance dans ce que la société nord-américaine pouvait faire dans une entreprise dominée par le Japon, en particulier par Nintendo et Sony. La surprise comprenait un contrôle supplémentaire, celui avec cette forme étrange pour l’époque et qui fut plus tard surnommé “Duke”, ainsi que des jeux comme Dead ou Añive 3 et le désormais légendaire Halo: Combat Evolved.

Quel est votre souvenir le plus excitant avec une console?

Dites-nous dans les commentaires et restez ici à LEVEL UP.

La source