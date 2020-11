Par Rodolfo León 0 COMMENTAIRES 11/03/2020 14:26

Bien qu’il ne s’agisse que d’une démo pour l’annulé Silent Hills par Hideo Kojima et Konami, PT, c’est devenu quelque chose qui a certainement défini la génération. Le projet avait certainement tout le potentiel pour être quelque chose d’historique, mais malheureusement, nous connaissons tous son histoire. Maintenant, il est possible de le jouer dans le DOOM original de 1993 et ​​la meilleure chose est que vous pouvez également le télécharger gratuitement.

Via votre chaîne YouTube, joueur alpha bêta ça nous montre PT s’exécutant dans la version originale de CONDAMNER, mais bien sûr, ne vous attendez pas à la fidélité graphique de la démo dans Playstation 4.

Comme je l’ai déjà dit, il est possible de télécharger cette version totalement gratuite, et il vous suffit d’entrer itch.io et avoir installé GZDOOM, un outil 100% gratuit.

Dans des sujets connexes, Konami a récemment déclaré qu’il ne serait pas possible de jouer PT sur PlayStation 5, mais nous voulons croire que les utilisateurs trouveront un moyen de le faire.

La source: Joueur alpha bêta

