Andy Robertson, ami de longue date du site, travaille sur un nouveau projet qui vise à profiter aux familles et à ceux qui recherchent des options d’accessibilité dans les jeux, et vous pouvez aider.

Il existe de nombreuses façons de découvrir les jeux vidéo en ligne. Certains d’entre eux visent à fournir des informations vitales pour vous aider à prendre des décisions éclairées en matière d’achat et à découvrir de nouveaux jeux auxquels jouer. En travaillant avec des familles depuis environ 15 ans via Family Gamer TV, j’ai réalisé que des sites comme IGDB et MobyGames n’offraient pas les informations dont les parents et les soignants avaient besoin. De même, les classifications par âge étant souvent répertoriées uniquement sur les vitrines numériques plutôt que sur le site Web des organismes de notation, il peut être difficile de savoir où chercher.

C’est pourquoi j’ai créé la base de données des jeux vidéo familiaux. J’étais à la fin de l’écriture d’un livre, Taming Gaming, et je voulais créer une liste de recherche en ligne des jeux que j’avais inclus. En raison de la pandémie de Covid-19, la publication du livre a été retardée, mais avec un financement d’Ukie, j’ai pu accélérer la base de données.

Nous voici donc 6 mois plus tard, avec une grande ressource de recherche d’environ 650 jeux que vous pouvez rechercher par âge, système, nombre de joueurs, durée, en ligne, hors ligne et même si le jeu a des boîtes à butin, des passes de saison ou autres dans -Achats de jeux.

Chaque jeu a une seule page sur la base de données avec toutes les informations en un seul endroit. Cela comprend environ 10 jeux en bas qui sont similaires au jeu actuel. Cela signifie que si un parent ou un tuteur a levé les yeux Retour de l’Obra Dinn pour Switch, non seulement peuvent-ils consulter les détails de la note PEGI 16, mais aussi trouver de nombreux jeux similaires avec une note plus jeune.

Enfin, en créant la base de données, j’ai réalisé qu’un gros problème pour les parents et les tuteurs est de découvrir des jeux auxquels ils veulent jouer ensemble. Ainsi, la base de données propose des tas de listes de jeux faites à la main. Ce ne sont pas les « 10 meilleurs jeux en coopération », les « meilleurs RPG » ou les « plates-formes incontournables ». Au lieu de cela, nos listes proposent des thèmes et des regroupements inhabituels:

C’est cette partie de la base de données qui a vraiment enflammé la communauté des joueurs. Tout ce que j’ai à faire est de partager une idée de liste sur Twitter et je reçois plein de suggestions. En quelques heures, nous avons une nouvelle liste brillante – comme la liste récente de jeux où vous devez survivre à la nuit.

La prochaine étape pour la base de données consiste à ajouter des données d’accessibilité détaillées. Nous avons déjà un tas de jeux pour lesquels nous avons des informations d’accessibilité spécifiques, mais nous ajouterons des champs spécifiques, donc si les gens ont besoin de jouer à un jeu avec juste la souris, ou ont besoin de désactiver le tremblement d’écran, ou de désactiver le besoin de maintenir boutons, ils peuvent rechercher et trouver quelque chose pour leurs besoins. Avec l’aide de l’Initiative de jouabilité, cela devient une réalité.

C’est là que j’ai besoin de votre aide. Si vous connaissez des jeux Nintendo avec des paramètres d’accessibilité incroyables, faites-le moi savoir et je pourrai ajouter ces détails à la recherche. De même, il manque peut-être dans la base de données des jeux Nintendo importants qui fonctionnent bien pour les joueurs ayant des exigences d’accessibilité – faites-le moi savoir également.

Par exemple, j’ai récemment recherché des jeux qui vous permettent de ralentir la vitesse de jeu dans les paramètres. Y a-t-il des jeux Nintendo qui font cela que j’ai pu manquer? J’ai également recherché des jeux avec une difficulté personnalisable et en particulier ceux avec de bons modes d’assistance. Peut-être y a-t-il des jeux Nintendo qui offrent cela aussi? Faites le moi savoir.

J’espère que la base de données est un outil pour les parents et les soignants, mais aussi un endroit où les joueurs peuvent suggérer des jeux à ajouter ou de nouvelles listes à créer. Il existe sous la forme merveilleuse qu’il fait aujourd’hui car il représente les connaissances et la passion de tant de joueurs.