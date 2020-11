Le travail d’Aeternum Game Studio est soutenu par PlayStation Talents et sortira en magasin en 2021.

Le sexe de metroidvania est plus actif que jamais ces dernières années, avec des propositions à succès telles que Hollow Knight et Bloodstained. Et, pour 2021, une aventure fantastique nous attend avec beaucoup d’art, et avec un cachet espagnol. Nous parlons d’Aeterna Noctis, le jeu du studio Talavera Aeternum Game Studio créé avec l’art traditionnel et l’animation à la main, qui montre ses vertus dans un vaste Jeu de 17 minutes à une résolution 4K.

Développé avec l’aide de l’initiative PlayStation Talents, Aeterna Noctis raconte l’éternel conflit entre le roi des ténèbres et la reine de la lumière, les deux protagonistes du jeu. Condamnés par une malédiction à une confrontation sans fin, les joueurs exploreront le 16 mondes magiques qui composent l’aventure en découvrant ses secrets, en affrontant ses dangers et en surmontant imposer les boss finaux dans des batailles difficiles.

Dans le cadre de ce gameplay, Aeternum Game Studio montre de nombreux mécanismes de son jeu, de la plate-forme et de l’exploration au combat, et les pouvoirs de l’un de ses deux protagonistes, le roi des ténèbres. En outre, ils nous offrent un aperçu de arbre de compétences du personnage, où les joueurs pourront développer leurs capacités à travers trois branches principales: combat, survie et compétences magiques. Tout cela avec un système de mission avec liberté de choix, pour progresser dans l’aventure.

Suite à une tentative de Kickstarter qui n’a pas réussi à atteindre son objectif de financement, Aeterna Noctis continue son développement grâce au soutien des talents PlayStation, et il sera aux magasins en 2021, à une date à préciser. D’ici là, si vous avez l’envie d’action 2D, nous vous invitons à revoir l’analyse de Hollow Knight, ainsi que l’analyse de Blasphemous, un jeu de l’espagnol The Game Kitchen.

