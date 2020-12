Assassin’s Creed Valhalla, Genshin Impact et Cyberpunk 2077 en font partie.

Le monde ouvert C’est l’un des éléments qui a le plus proliféré dans l’industrie du jeu vidéo ces dernières années. Dans la génération de PS3 et Xbox 360, nous avons commencé à voir des titres qui avaient des cartes vraiment étendues, et depuis lors, nous avons vu d’innombrables titres que nous proposons explorez de grands environnements. Le plus récent est Cyberpunk 2077, qui nous invite à explorer tous les recoins de Ville de nuit.

L’évaluation de l’étendue d’un scénario dépend de plusieurs facteurs: échelle, vitesse et moyens de déplacement, densité et conception du niveau … La taille d’un monde est relative; il existe des cartes géantes qui ne sont pas nécessairement plus grandes que d’autres de plus petite taille. Pour cette raison, et comme nous l’avons fait avec ceux de 2019, nous avons pris en compte tous les détails à donner retour sur les plus grands mondes que nous ayons vus en 2020.

Immortels Fenyx Rising Quoi de neuf d’Ubisoft s’engage à explorer et à résoudre des énigmes. Il le fait avec humour, mais surtout exhibant un décor colossal. Il a ce facteur de découverte caractéristique de Zelda: Breath of the Wild. Et c’est beaucoup à dire.

Impact Genshin De nombreux utilisateurs considèrent que l’un des plus grands phénomènes que nous ayons vus en 2020 est inspiré – plus que nécessaire – par la dernière aventure de Link. Cela ne nous surprend pas; l’environnement qui nous permet d’explorer est écrasant en raison de sa taille énorme.

Cyberpunk 2077 Le nouveau RPG des auteurs de The Witcher 3: Wild Hunt nous propose d’explorer Night City, une vaste ville pleine de détails. On peut l’explorer en voiture ou en moto, mais les secrets les plus sombres se trouvent dans des endroits que l’on ne peut atteindre qu’à pied.

Fantôme de tsushima La quête de vengeance de Jin Sakai se déroule au Japon lors de l’invasion mongole. Ce n’est pas le bac à sable le plus étendu que nous ayons vu, mais la variété des environnements et les longues distances que nous parcourons à cheval nous donnent de nombreuses heures d’exploration.

Assassin’s Creed Valhalla La franchise Assassin’s Creed ne pouvait pas manquer dans une liste des plus grands mondes de l’année. Valhalla mise sur le décor nordique, c’est le dernier opus de la génération que nous venons de licencier et cela nous permet d’entrer dans une scène vraiment énorme.

Watch Dogs Légion Ubisoft répète pour la troisième fois sur la liste; Watch Dogs Legion nous emmène dans la version la plus futuriste de Londres que l’on puisse imaginer. L’échelle de la cartographie est imposante, et l’obsession du détail avec lequel tout a été recréé nous fait sentir que nous y sommes.

Yakuza: comme un dragon Le septième volet principal de la saga Ryu Ga Gotoku Studio ne se déroule pas – pas principalement – à Kamurocho, mais à Yokohama. Une ville qui déborde de vie dans chacune de ses fissures et devient vraiment étendue, car on l’explore presque toujours à pied.

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Le titre avec lequel Insomniac Games n’est pas aussi étendu que les autres, bien qu’il soit clairement un bac à sable. Cependant, cela ne cesse de nous offrir une ville que l’on peut explorer à volonté, en escaladant chaque bâtiment et en se déplaçant à grande vitesse.

Bonus: Microsoft Flight Simulator Ok, c’est un peu une triche car ce n’est pas un monde conçu comme dans n’importe quel autre titre, mais c’est grand comme notre planète! Le jeu utilise des cartes Bing et la technologie Azure pour recréer pratiquement tous les coins auxquels nous pouvons accéder dans la vie réelle.

En savoir plus: Assassin’s Creed Valhalla, Genshin Impact, Cyberpunk 2077 et Ghost of Tsushima.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');