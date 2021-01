Si quelque chose est clair pour nous, c’est que Nintendo Switch est une plateforme idéale pour jouer à des titres indépendants. Au fil des années de la vie de la console, des jeux indépendants de tous genres sont arrivés. Aujourd’hui on parle de Réseau fantastique, l’oeuvre du studio italien Raven Travel Studios, qui rejoint la liste des metroidvanias que l’on peut apprécier dans le Great N.

Malgré ce qui a été dit auparavant, ses créateurs en parlent comme d’un nouveau sous-genre connu sous le nom de socialvania, en raison de la composante sociale du titre. Fantasy Network nous emmène dans le monde coloré de Holua. Un monde à parcourir librement, plein de personnages à parler et d’histoires à découvrir. La nôtre, en revanche, nous le savons depuis le début: remporter les cinq concours de talents les plus importants, ainsi que la présidence du lieu, ou du moins ça l’est, jusqu’à ce que l’histoire prenne une tournure inattendue.

Fantasy Network sortira sur nos consoles en 2021

Dans Fantasy Network, nous pouvons créer notre propre personnage et le personnaliser, pour explorer les différents scénarios conçus avec de beaux dessins dessinés à la main et pleins de couleurs. Nous avons la possibilité de choisir parmi une grande variété d’armes et d’équipements pour progresser de la manière qui convient le mieux à notre style de jeu.

Le titre qui, bien qu’il ait confirmé son lancement sur Nintendo Switch, n’a pas confirmé de date exacte, seulement qu’il arrivera tout au long de cette année 2021. Le premier jeu de l’étude, qui pouvait déjà être apprécié il y a quelques années, n’est autre que Cast of the Seven Godsens, un grand titre qui mêle plateformes et action qui nous a laissé un très bon goût dans la bouche.

