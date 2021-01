2020 a apporté une grande variété de chaos, mais aussi certains des titres exclusifs PlayStation 4 le plus surprenant de ces dernières années. Après tout, les joueurs ont pu profiter d’une grande variété de propositions qui sont non seulement divertissantes, mais aussi leurs histoires ont réussi à marquer un avant et un après. Et parmi ces propositions, il n’y a ni plus ni moins que Ghost of Tsushima, l’oeuvre de Sucket Punch.

Bien que sa sortie soit vraiment récente, un nouvel indice indiquerait que le studio travaille déjà sur une suite. Et la meilleure chose est que cela ne se concentre pas sur une simple rumeur, mais vient de profil LinkedIn du directeur créatif des cinématiques de Sucker Punch. Une mention qui n’est pas passée inaperçue et qui tient tous les joueurs très attentifs à l’actualité qui arrive.

Fantôme de Tsushima | Sony

Le fait que le directeur créatif lui-même mentionne qu’actuellement travaille actuellement sur Ghost of Tushima pour PS5 Cela a amené toute la communauté à réfléchir à l’idée de voir un nouveau titre pour la nouvelle génération. Bien sûr, il y a ceux qui estiment qu’il s’agit peut-être d’une version améliorée pour la nouvelle génération mais, en l’absence de mention de l’équipe, il faudra attendre de voir ce qui va arriver.

En attendant, nous vous rappelons que Ghost of Tsushima est disponible sur PlayStation 4 et actuellement sur PlayStation 5 avec amélioration. C’est une proposition dans laquelle nous devons laisser sortir le guerrier que nous avons à l’intérieur pour pouvoir profiter d’un gameplay inégalé où nous aurons plusieurs options parmi lesquelles la possibilité d’attaquer de face ou même de rechercher un style beaucoup plus réservé se démarque .