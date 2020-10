La nouvelle génération de consoles semble de plus en plus prometteuse et entend vraiment offrir de belles expériences aux joueurs. C’est non seulement une grande révolution en termes de contenu dont nous pouvons profiter, mais aussi en termes de connaissance des jeux qui restent à venir. Parmi eux et avec une première en 2021 nous avons eu l’arrivée de Quarantaine Far Cry 6 et Rainbow Six, même s’il semble que nous devrons attendre un peu plus.

Comme le confirme un message partagé sur les réseaux sociaux, ces deux titres voient leur date de sortie modifiée en raison de certains problèmes qui ont été constatés dans leur développement. En effet, la situation actuelle avec COVID-19 a posé certains défis lors du développement, de sorte que la société est obligée de quitter ce plan de première de février pour une sortie d’avril 2021 à mars 2022.

Pour le moment, on ne sait pas exactement quand cette grande première aura lieu car c’est bien le studio qui confirme enfin quand nous pourrons voir cette belle proposition. Mais ce que nous savons, c’est que les joueurs devront attendre un peu plus longtemps pour en savoir plus sur la proposition présente dans l’un des plus grands Far Cry à ce jour.

En attendant, nous vous rappelons qu’il y a de belles réussites de l’entreprise en cours, comme l’arrivée de Watch Dogs Légion et même la proposition présente dans Assassin’s Creed Valhalla. Deux propositions incroyables qui non seulement sont actuellement publiées dans la génération actuelle, mais qui atteindront également la prochaine génération, ce sont donc deux titres surprenants pleins de grandes opportunités.