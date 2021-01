De nombreux joueurs attendent de voir les bonnes nouvelles qui viendront avec le Nouvelle proposition d’Ubisoft pour Far Cry. Après une annonce survenue après la fuite d’informations sur le jeu, le temps d’attente pour sa grande première devient long, surtout quand on sait que l’un des méchants est l’un des acteurs les plus importants pour beaucoup.

Mais malgré l’intérêt manifesté par les joueurs, il faut attendre un peu pour voir sa première et ses informations, même si les fuites continuent d’apparaître. Si il y a quelques jours on parlait de sa possible date de sortie, le moment est venu de une fuite d’un testeur supposé Mentionnez certains des aspects liés à votre histoire et au méchant de l’histoire.

Ce testeur a partagé les informations via Reddit, expliquant ses sentiments supposés concernant ce nouveau projet. Mentionnez que, après la première mission, Le président Antón trouve notre personnage et dit à son jeune fils Diego de tirer avec l’intention de gagner sa loyauté. Diego doute, moment où il peut être utilisé pour s’échapper, même s’il semble que cela dépendra de la façon dont nous voulons terminer la mission.

Bien sûr, cela indique que nous serions dans un monde ouvert et où les différentes factions contribuent à chaque interaction avec Antón, ce qui donnerait du poids à l’histoire. Bien sûr, comme toujours lorsqu’il s’agit de fuites et de rumeurs, nous prévenons qu’il n’y a pas de confirmation officielle d’Ubisoft, nous devrons donc attendre. Pendant ce temps, nous nous souvenons que Far Cry 6 sera disponible sur PC, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5 et Xbox Series X cette même année.