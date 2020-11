Le jeu de tir en monde ouvert tant attendu était prévu pour février, mais a été retardé jusqu’à l’année fiscale suivante.

Far Cry 6 est la première grande aventure de Ubisoft pour le calendrier 2021, ou du moins c’était censé l’être à l’origine. Initialement annoncée pour le 18 février de l’année prochaine, la société française a annoncé en octobre que sa première serait reportée au prochain exercice fiscal, passé le 1er avril. Et maintenant, nous pouvons affiner un peu plus vos dates, tant que le Microsoft Store dit la vérité.

Cette semaine, les utilisateurs de ResetEra ont remarqué que Far Cry 6 page aux États-Unis, le Microsoft Store indique une date très précise pour la sortie du jeu: le 25 mai 2021, ce qui correspond à un mardi. Lorsque nous vérifions la date, le magasin marque le 26, bien que cette différence soit probablement due au laps de temps qui existe entre les régions.

Le fait est que Microsoft date l’aventure pour le mois de mai prochain, qui est d’accord avec le premier trimestre L’année fiscale d’Ubisoft, fenêtre de lancement confirmée précédemment par l’entreprise. S’il est rempli, ce Ce ne serait pas la première fois que ceux de Redmond filtrent une certaine date ou annonce ces derniers mois, qui a également raté l’annonce des escadrons de Star Wars, ou l’existence de Kingdoms of Amalur Re-Reckoning, entre autres.

Bien sûr, cette date ne vient pas d’Ubisoft lui-mêmePar conséquent, le jour du lancement de cette aventure ne peut pas encore être fermé. Nous vous rappelons que Far Cry 6 mettra en vedette Giancarlo Esposito en tant que méchant, et qu’il se déroulera sur l’île fictive de Yara, un paradis tropical dirigé par un dictateur que nous devrons renverser. Dans 3DJuegos, vous pouvez lire une avance complète de Far Cry 6 avec toutes les informations sur l’aventure, et si vous avez manqué les dernières versions, voici notre analyse d’Assassin’s Creed Valhalla.

