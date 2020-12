Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

L’année prochaine sera très spéciale pour de nombreux développeurs et distributeurs, car plusieurs séries entreront dans leur deuxième décennie d’existence. Au sein de ce groupe se trouve Project Zero ou, comme on l’appelle en Occident, Fatal Frame. Bien que cette franchise ait été dans un long sommeil, l’un des co-créateurs aimerait célébrer le 20e anniversaire de la série d’horreur.

Fatal Frame a fait ses débuts sur PlayStation 2 en 2001. Après avoir vu le succès de Silent Hill, les développeurs de Koei Tecmo (Tecmo à l’époque) Makoto Shibata et Keisuke Kikuchi ont décidé de travailler sur une nouvelle proposition d’horreur basée sur les expériences de Shibata et le genre d’horreur qui a inspiré plusieurs films japonais du genre de cette époque. Ainsi, 2020 sera quand la série aura 20 ans et au cours de cette période, 7 jeux seront sortis (5 titres de la série principale et 2 spin-offs).

Malheureusement, la franchise n’est en activité que pendant les 14 premières années de cette période, car aucun nouveau jeu de la série n’est arrivé depuis 2014. Quoi qu’il en soit, 2021 sera très spécial pour les fans, car ils espèrent célébrer la franchise d’une manière ou d’une autre.

Dans le cas où vous l’avez manqué: le dernier jeu Fatal Frame a suscité une certaine controverse en Occident.

L’un des créateurs de Fatal Frame veut célébrer la franchise

Parmi les personnes qui souhaitent célébrer la série se trouve Kikuchi, l’un des responsables de sa création. Le développeur, qui est également producteur de la série et superviseur du studio Koei Tecmo Gust, est conscient que l’année prochaine sera le 20e anniversaire de Fatal Frame et dans une récente interview il a exprimé son désir de le célébrer “en quelque sorte” .

«2020 a été une année au cours de laquelle nous avons perdu l’accès à de nombreuses choses que nous considérions comme garanties. Cela m’a fait repenser les choses que je voulais et aborder le développement de jeux avec une nouvelle perspective. 2021 marque également le 20e anniversaire de Fatal Frame et ce serait formidable de le célébrer d’une manière ou d’une autre », a commenté Kikuchi dans une interview à Famitsu (avec traduction par Nintendo Everything).

La mauvaise nouvelle est que jusqu’à présent, aucun nouveau jeu Fatal Frame n’est connu. Comme nous vous l’avons dit, depuis 2014, Koei Tecmo n’a pas développé de nouvelle livraison. Cependant, tout n’est pas négatif, puisqu’au début de 2020 on vous informe que le réalisateur Christophe Gans travaille sur 2 films d’horreur intéressants et l’un d’eux est de Fatal Frame.

Dans une autre interview, Kikuchi a révélé qu’il était prévu que le film arrive en Occident et a même mentionné son souhait d’amener la franchise sur Nintendo Switch non seulement avec un nouveau jeu, mais avec la remasterisation des versements récents, mais il a montré que ce dernier est un Décision de Nintendo, car c’était la société de distribution des jeux originaux.

Que pensez-vous des souhaits de Kikuchi? Aimeriez-vous également qu’il y ait un nouveau jeu Fatal Frame? Dites le nous dans les commentaires.

Le dernier jeu de Fatal Frame, Maiden of Black Water, a fait ses débuts en 2014 sur Wii U au Japon et en 2015 dans le reste du monde, et il n’y a pas eu de nouveau jeu dans la franchise depuis. Vous pouvez trouver plus de nouvelles liées à cette série en visitant cette page.

