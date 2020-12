Parmi les dernières consoles qui ont été incorporées dans l’eShop de la console Joy-Con à travers divers titres individuels, en plus de celles du Big N, il y en a d’autres comme les jeux d’arcade de l’époque, Neo Geo et sa version couleur portable à huit bits, Neo Geo Pocket Color, parmi les joyaux de laquelle se trouvent des jeux de combat qui ont servi d’inspiration à certaines indies actuelles telles que Pocket Rumble. Le dernier à rejoindre cette soi-disant sélection est Fatal Fury: premier contact, suite à l’annonce de King of Fighters R-2 et SNK Gals Fighters il y a quelques mois, une version plus compacte des titres qui composent la célèbre saga de combat 1vs1 de SNK, sortie il y a vingt et un ans, avec de nouveaux combattants et mouvements et Des combos spéciaux adaptés à la fois à ceux qui ont plus d’expérience dans ce type de jeux et à ceux qui en affrontent un comme celui-ci en premier. Ce jeu est maintenant disponible dans l’eShop pour 7,99 € sur le 23 décembre.

Fatal Fury: Bande-annonce du premier contact (Nintendo Switch)



Les loups légendaires sont de retour dans un nouveau combat! Prenez le dessus sur les autres dans des batailles féroces en utilisant de puissants mouvements spéciaux! Les nouveaux venus de FATAL FURY comme Rick Strowd, Li Xiangfei se cognent les poings contre Terry, Geese et Mai Shiranui! Même les débutants peuvent profiter des batailles en solo! Essayez de changer le cours de la bataille avec des capacités qui surpassent les mouvements super spéciaux! Invitez un ami à jouer à des batailles VS en mode ordinateur de bureau ou ordinateur portable. Découvrez qui sera salué comme le meilleur combattant de Southtown! * Le manuel inclus dans le jeu concerne la version NEOGEO POCKET COLOR. Par conséquent, certaines commandes peuvent varier sur la Nintendo Switch.

