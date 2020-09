Immortels: Fenyx Rising, un jeu présenté à l’E3 2019, fait partie de ces titres, on mentirait si on dit le contraire, dont le processus de production semble être tiré d’un véritable feuilleton. Après avoir divulgué une partie du jeu (à un stade apparemment précoce) et révélé son surprenant changement de nom … l’ancien connu sous le nom de Gods & Monsters a confirmé que sa présentation officielle aurait lieu lors d’Ubisoft Forward aujourd’hui, 10 septembre. Eh bien, le jour est arrivé et il le fait avec des nouvelles importantes et juteuses que nous vous raconterons ci-dessous.

Et c’est qu’Ubisoft a confirmé qu’Immortals: Fenyx Rising viendra Commutateur Nintendo le prochain 3 décembre 2020. Comme si cela ne suffisait pas, divers détails ont été ajoutés à son lancement, nous préparant à une bataille épique contre Typhon, le titan le plus meurtrier de la mythologie grecque, dans un combat qui se veut épique. À propos, il convient de noter que le titre viendra à l’hybride à la fois au format physique et numérique. Et comme point culminant parfait, nous vous laissons avec quelques nouvelles vidéos (bande annonce présentation et gameplay inclus)

Voir également

Qu’avez-vous pensé du matériel présenté par la société française des immortels tant attendus: Fenyx Rising? La présentation vous a-t-elle convaincu? Nous attendons, comme d’habitude, votre avis précieux sur cette question.

Source: Ubisoft

en relation