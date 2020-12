EA Sports honore la société espagnole avec ce geste pour sa lutte contre le coronavirus.

Comme chaque année, EA Sports a publié FIFA 21 pour les différentes plates-formes. Début décembre, le actualisation pour la nouvelle génération et les joueurs de PlayStation 5, Xbox Series X et Xbox Series S bénéficient déjà d’une meilleure version, que les utilisateurs de PC n’ont pas. Le monde du football est toujours affecté par la pandémie causée par le coronavirus et maintenant EA a voulu montrer son soutien à la société espagnole.

Le kit a reçu le nom de Heroes et a été réalisé par l’illustrateur Alejandro ParrillaFIFA 21 a introduit dans Ultimate Team un équipement spécial “en hommage à la société espagnole pour son dévouement pour arrêter l’avancée du COVID-19 en 2020 “, comme l’explique l’entreprise dans un communiqué de presse. Avec ce geste, EA veut reconnaître le effort de l’espagnol et son système de santé dans la lutte contre le virus heureux, qui nous affecte tant.

EA a ajouté ce kit pour coïncider avec la Journée internationale du Couverture sanitaire universelle, qui a eu lieu hier 12 décembre. Ce nouveau kit, qui a reçu le nom de “Heroes”, a été réalisé par le illustrateur Alejandro Parrilla et il est désormais disponible pour tous les joueurs de jeux vidéo, qui devront encore “compléter une série de mécanismes dans le jeu vidéo” pour le déverrouiller.

L’entreprise veut amplifier ce message de soutien avec le hashtag # HeroesEnFIFA21. De son côté, Parrilla était très heureux de participer: “Concevoir un kit en guise de remerciement inspiré par les héros de la pandémie a été un grande motivation. Il était important d’identifier les éléments qui représentaient le mieux ce que nous avons vécu en tant que société ces mois-ci: les applaudissements, nos maisons et le monde entier retentissant pour la même cause, les héros, les protagonistes, les agents de santé essentiels et les travailleurs qui sans relâche ils ont affronté au plus difficile “.

FIFA 21 est disponible pour PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X, Nintendo Switch et PC, mais EA a récemment divers dégâts à traiter. Parmi eux, la colère de certains joueurs pour avoir utilisé leur visage sans leur accord, en plus d’un procès intenté par certains utilisateurs qui prétendent que le jeu a le fameux handicap.

