Il y a quelques minutes, nous vous avions annoncé que FIFA 21 recevrait du contenu d’El Chavo del 8 dans le mode FIFA Ultimate Team. Si vous êtes intéressé à le posséder, vous serez heureux d’apprendre qu’ils ont déjà révélé comment il va se déverrouiller.

Par une déclaration, Electronic Arts a confirmé que l’uniforme El Chavo del 8 sera disponible pour tous les joueurs de FIFA 21. Bien sûr, pour l’obtenir, ils devront d’abord faire un effort pour le déverrouiller.

El Chavo del 8 dans FIFA 21

Vous devrez compléter 3 défis FIFA pour obtenir le costume d’El Chavo

Ainsi, du 10 au 13 décembre, 3 défis seront disponibles dans le mode FIFA 21 Ultimate Team. Pour le moment, on ne sait pas quels seront les défis, mais nous pouvons le découvrir dans la section Objectifs disponible dans FUT Central.

Une fois que vous aurez terminé les 3 défis qui apparaîtront dans Objectifs, vous débloquerez les uniformes de Chavo del 8 et Quico. De plus, chaque défi aura une récompense attribuée, vous obtiendrez donc également un bouclier, un Typhus et une décoration de stade.

Une fois que les défis El Chavo del 8 pour FIFA 21 seront révélés, nous mettrons à jour la note afin que vous puissiez les compléter. Nous vous recommandons donc de rester à l’écoute.

Et vous, que pensez-vous de cette façon de déverrouiller le contenu? Êtes-vous heureux qu’ils aient mis du contenu Chespirito dans le jeu de football? Dites le nous dans les commentaires.

FIFA 21 a fait ses débuts le 6 octobre sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X | S, Xbox One et PC. Vous pouvez en savoir plus sur ce projet de football en cliquant ici.