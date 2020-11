EA Sports confirme la nouvelle de sa livraison de football pour la nouvelle génération de consoles.

La prochaine génération de consoles est là, et avec PlayStation 5 et Xbox Series X en magasin, FIFA 21 se prépare à sauter sur les terrains de jeu les plus réalistes de toute la série. Comme confirmé il y a quelques semaines, FIFA 21 recevra son version nouvelle génération en décembre, à quelques semaines de la première, Electronic Arts confirme désormais multitude de détails à propos de cette version améliorée pour les dernières consoles.

Pour ceux qui ne le savaient pas, FIFA 21 sera disponible dans la nouvelle génération le 4 décembre 2020. Une version améliorée qui sera mise en vente au prix de détail suggéré de 69,99 $, selon EA communique dans un communiqué de presse, en l’absence de confirmation de son prix en Europe. Bien sûr, le jeu fait partie de l’initiative “Droit double“d’EA, ce qui signifie que ceux qui le possèdent sur Xbox One ou PS4 pourront obtenir gratuitement la version nouvelle génération dans leur famille de consoles respective.

En ce qui concerne les actualités jouables, EA Sports promet «de nouvelles fonctionnalités qui portent le l’authenticité à un nouveau niveau. Sur l’herbe, et dans les gradins, la technologie rendue possible par la puissance de la nouvelle génération de consoles permet aux joueurs d’immersion en quelques états ultra-réalistes avec l’expérience de match la plus fidèle de l’histoire de la FIFA. “Ceci en termes généraux, mais avec cela, la société a publié un liste des fonctionnalités, que nous examinons ci-dessous:

Sensations de nouveau niveau

Expérience totale de la journée de match: De nouvelles cinématiques d’avant-match qui offrent une expérience immersive sans précédent, avec l’arrivée des équipes au stade, et l’ambiance des supporters à l’entrée des tribunes.

Moments importants: Nouvelles réactions contextuelles des joueurs, du banc et des supporters en fonction de la situation du match, pour ressentir l’émotion et le drame des buts à la dernière minute.

Audio atmosphérique: Des milliers de vrais chants exclusifs, de ligues comme la Premier League, la Liga et la Bundesliga, offrant une expérience audio atmosphérique unique en son genre.

EA Sports GameCam: Inspiré par l’apparence et la convivialité des émissions de football de haut niveau, une nouvelle caméra jouable apporte une nouvelle perspective aux matchs.

Rendu LiveLight: D’Anfield au Santiago Bernabéu, le nouveau système d’éclairage dynamique crée une expérience de football ultra-réaliste. Les graphismes de FIFA 21 améliorent chaque aspect du beau jeu.

Réponse haptique (PS5): Ressentez l’impact des tirs, des passes et des tacles grâce au retour haptique du contrôleur DualSense, qui répond aux événements sur le terrain.

Nouveaux mouvements de niveau

Réalisme dans les joueurs: La technologie de nouvelle génération, alimentée par Frostbite, offre une fidélité sans précédent dans la représentation des joueurs, du mouvement de leurs muscles et coiffures, aux visages et à l’équipement de chaque joueur.

Litiges physiques améliorés: Ressentez les améliorations physiques de la technologie Real Player Motion dans chaque combat pour la possession, et dans chaque poussée et prise des coups arrêtés, avec une meilleure réponse que jamais.

Animations multi-touch réactives: Les nouvelles technologies améliorent la qualité visuelle et la réponse des animations enchaînées à la balle, offrant des mouvements contextuels fluides et réalistes qui se sentent moins mécaniques.

Humanisation sans ballon: Qu’il s’agisse d’ajuster vos protège-tibias à la 89e minute ou de crier après un coéquipier pour une passe, l’humanisation du ballon crée des comportements et des animations réalistes qui transmettent l’excitation du football professionnel.

Nouveau jeu de niveau

Temps de charge ultra-rapides: La puissance de la nouvelle génération, associée aux progrès du moteur Frostbite, offre des temps de chargement plus rapides pour que vous puissiez démarrer le jeu en quelques secondes.

Activités PlayStation (PS5): Les activités PlayStation vous permettent de passer à l’action depuis le menu principal de votre PlayStation, directement dans vos modes préférés.

Mise à jour gratuite avec progression croisée: Mettez à niveau votre copie de PS4 ou Xbox One sans frais supplémentaires. Suivez les progrès et le contenu de FUT, ainsi que de Volta Football, alors que vous sautez de génération en génération.

FIFA 21 sera disponible 4 décembre dans la nouvelle génération de consoles. Et, si ces nouvelles ne vous en disent pas trop, dans les jeux 3D Nous avons eu l’occasion de tester cette version améliorée du jeu d’EA et nous vous proposons des impressions complètes de FIFA 21 sur PS5 et Série X avec tous les détails sur l’avenir de la saga FIFA. De plus, si vous n’avez pas encore essayé la tranche de cette année, n’hésitez pas à consulter notre analyse de FIFA 21 dans la génération actuelle.

En savoir plus: FIFA 21 et EA Sports.

